Доля убыточных организаций в Башкирии стала максимальной за пять лет

В первые два месяца года совокупная прибыль коммерческих организаций Башкирии (не считая малого бизнеса и финансовых фирм) превысила убытки на 35,8 млрд руб., говорится в отчете Башстата.

Доля убыточных организаций за год выросла с 29% до 34,3%. Одновременно общий убыток нерентабельных организаций уменьшился с 19 млрд до 17,3 млрд руб.

В январе-феврале 2025 года сальдированный финансовый результат превышал нынешние показатели на 0,7%, а в начале 2024 года — в более чем в два раза.

По итогам первых двух месяцев 2024 года убыточными считались 28,9% организаций, 2023 года — 25,8%, 2022 года — 27,3%.

Идэль Гумеров