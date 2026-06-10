В Запорожской области запретили перевозить организованные группы детей

Власти Запорожской области запретили перевозить организованные группы детей по дорогам региона, в том числе транзитом. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он объяснил решение обеспечением безопасности детей при атаках ВСУ.

Запрет касается в том числе федеральной трассы «Новороссия», уточнил губернатор. Мера вступила в силу 10 июня и будет действовать до особого распоряжения. По словам Евгения Балицкого, вопрос об отмене запрета будет рассмотрен после улучшения обстановки в регионе.

«Временный запрет не распространяется на экстренную перевозку детей, направляемых для прохождения лечения в случае угрозы жизни либо ухудшения состояния здоровья»,— сообщается в Telegram-канале господина Балицкого.