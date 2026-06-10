Объявлены лауреаты Конкурса короткометражного кино МХТ имени А.П. Чехова

В Москве прошла церемония награждения лауреатов Конкурса короткометражного кино МХТ имени А.П. Чехова. Победителем в номинации «Лучший фильм» стала картина «В пустой квартире» Гаянии Тугариной. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

Лауреатами также стали:

«Мишка» Ксении Андриановой в номинации «Идея»;

«Облачно с прояснениями» Германа Андриевского в номинации «Операторская работа»;

«Помощница» Григория Иванца в номинации «Режиссура»;

«Носки летают» Владимира Назаренко в номинации «Медиапризнание»;

«Первоклассники» Ариадны Пинчук получили спецприз онлайн-кинотеатра Wink.

Тема конкурса в этом году — «Барто. 120 секунд детства». Она связана со 120-летием со дня рождения поэтессы Агнии Барто. Участники должны были снять короткометражный художественный фильм хронометражем до 120 секунд.

Конкурс короткометражного кино был учрежден МХТ имени А.П. Чехова в 2023 году и был приурочен к 125-летию театра. В 2025 году лауреатом в номинации «Режиссура» стал Павел Винокуров, студент Института кино НИУ ВШЭ. Он снял короткометражный фильм «Три дня из жизни Антона Палыча не Чехова» по сценарию Евгении Хрипковой при поддержке онлайн-кинотеатра Wink.ru. Премьера картины запланирована на осень 2026 года.