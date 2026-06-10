Армейцы подняли кубок в Казани

ЦСКА в 13-й раз в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ. 10 июня армейцы выиграли со счетом 102:76 и четвертый, гостевой, матч финальной серии, в которой им пытался противостоять казанский УНИКС. Попытка не удалась – армейцы забрали серию с сухим счетом. Такого за все время проведения финалов в формате до четырех побед не случалось.

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В среду ЦСКА к своему длиннющему списку достижений добавил еще одно. Армейцы снова стали чемпионами Единой лиги ВТБ. В общей сложности у них теперь 13 титулов. При этом за все время существования турнира было разыграно 16 чемпионских кубков (сезон 2019/20 завершился досрочно и без выявления чемпиона из-за пандемии коронавируса).

Интересно, что именно годы, в которые ЦСКА не становился чемпионом, многим болельщикам и запомнились лучше всего. Финальная серия 2022-го, в которой армейцы и «Зенит» устроили семиматчевый триллер, получилась шикарной по драматургии. В 2023-м финал был так себе (в нем УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» 4:1), но вот полуфиналы снова порадовали битвами, в которых победитель выявлялся в седьмой игре.

Те два сезона пришлись на время, когда ЦСКА требовалась перестройка после событий весны 2022 года, когда команда в одночасье лишилась многих своих легионеров. Но стоило армейцам окончательно приспособиться к новым условиям, как они снова запустили свою красную машину. Что с ней делать, как ее останавливать, соперники не могут придумать уже третий год подряд.

Если говорить именно о почти минувшем сезоне (как ни странно, финал его не закрыл: еще не ясно кто займет третье место — «Зенит» и «Локомотив-Кубань» выяснят это 12 июня), то за все месяцы, что он шел не было сомнений в том, что ЦСКА титул сохранит. А что вообще ему могло помешать? Команда, в отличие от конкурентов, обладает весьма стабильным составом. Ее главному тренеру Андреасу Пистиолису не приходится постоянно что-то переделывать в авральном порядке. Да, у ЦСКА отличные по российским меркам финансовые возможности (в сезоне 2024/25, более свежие данные лига еще не обнародовала, расходы армейцев составили около 2,3 млрд рублей). Это многое упрощает. Но у того же, например, «Зенита» бюджет вполне сопоставимый — около 2 млрд руб. А по затратам на собственно зарплаты игроков у московского и санкт-петербургского клубов почти равенство. Но у ЦСКА эти расходы выливаются в титулы. У всех остальных нет. Так что если и хотелось бы списать все успехи армейцев исключительно на их богатство, то сделать это, не покривив душой, было бы непросто.

И все же, если верить в то, что надежда умирает последней, у болельщиков УНИКСа перед финальной серией, наверняка нет-нет, но проскакивала мысль — а вдруг! Они ведь могли вспоминать про то, что по ходу регулярного первенства казанцы дважды обыгрывали ЦСКА (за весь сезон у армейцев набралось всего три поражения), что подопечные Велимира Перасовича в принципе вполне квалифицированы, чтобы побить ЦСКА и в финальной рубке, что в play-off, наконец, всякое бывает.

Но все мечты о повторении успеха 2023 года фактически разбились в первом же матче финала. Он получился каким-то простеньким, что ли. Не битва титанов, а обычная игра, в которой уже минут через 15–20 ясно кто главный. Вообще все матчи финала вышли чем-то похожими. Всякий раз УНИКС пытался что-то изобразить, цеплялся, старался. Но потом на казанцев, которые не могут похвастать таким ровным и глубоким составом как ЦСКА, накатывала усталость, и они попадали под армейский каток, который гнали вперед Мело Тримбл (после матча он снова, уже в третий раз подряд получил приз MVP play-off), Каспер Уэйр, и еще кто-нибудь.

Не стал исключением и четвертый матч серии. Да, сценарий его был чуть иной. Ведь УНИКС оставался в игре вплоть до большого перерыва. А в дебюте матча, когда у казанцев кураж поймал Элайджа Стюарт, хозяева даже вели с двузначным отрывом. Но потом силы снова ушли, у ЦСКА же надежно работали все те же Тримбл и Уэйр (на двоих они набросали за матч на 45 очков), отлично шли дела в защите, да и вообще Пистиолису почти не на что было жаловаться. Ему оставалось только смотреть за тем, как растет отрыв его команды. Когда после дальнего попадания Самсона Руженцева он достиг 20 очков даже самый суеверный тренер, наверное, уже признал бы, что дело сделано. Так и вышло. ЦСКА победил со счетом 102:76 в матче и 4:0 в серии.

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Кстати, за все время, что финал первенства проводится до четырех побед, это первый случай, когда проигравшая команда не смогла взять хотя бы одну встречу. Впрочем, укорять за это УНИКС как-то не хочется. Ну просто потому, что уж слишком силен в этом сезоне был ЦСКА.

Арнольд Кабанов