В Тегеране ограбили единственный в городе собор РПЦ

В Тегеране неизвестные ограбили Свято-Николаевский собор Русской православной церкви — единственный православный храм РПЦ в иранской столице. Об этом сообщило российское посольство в Telegram-канале.

Это один из старейших в Иране и единственный в столице храм. В посольстве подчеркнули, что не ожидали подобного преступления в стране, где традиционно с уважением относятся к христианским святыням, и обратились к злоумышленникам с призывом вернуть похищенные иконы.

Свято-Николаевский собор РПЦ в Тегеране является главным православным храмом российской общины в Иране и объектом культурного наследия страны. Он был возведен в 1945 году по проекту архитектора Николая Маркова.

1 апреля собор получил повреждения после ударов по территории бывшего посольства США в Тегеране. Были выбиты окна и двери, повреждены ворота и хозяйственные постройки комплекса. Жертв и пострадавших не было.