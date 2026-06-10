В Минэнерго США не знают о секретной миссии Трампа по вывозу нефти из Ирана

Министр энергетики США Крис Райт сообщил, что не знает о том, вывозили ли американские военнослужащие нефть из Ирана. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по его поручению войска вывезли из Ирана более 100 млн баррелей нефти.

Господин Трамп утверждает, что отдал приказ выполнить секретную миссию по вывозу нефти из Ирана в прошлом месяце. По его словам, топливо вывезли через пролив и доставили «на свободный рынок». С начала морской блокады США 13 апреля через Ормузский пролив прошли более 200 судов, добавил американский президент. «Эти чрезвычайно успешные усилия объясняются тем, что Соединенные Штаты контролируют Ормузский пролив, а не Иран»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Мне об этом неизвестно. Я не думаю, что президент лжет. Я думаю, президент просто спокойно говорит о наших усилиях остановить поток иранской нефти»,— сказал господин Райт на слушаниях в Палате представителей (трансляция велась на YouTube-канале The Hill).

До начала военной операции США и Израиля против Ирана через Ормузский пролив проходило около 20% мировых поставок топлива. В конце февраля пропускная способность морского коридора составляла около 70 судов ежедневно. Из-за военных действий показатель опустился до нескольких судов в сутки.