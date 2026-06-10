Ульяновск встает на деловое крыло

Компания «Аурус-Аэро» раскрыла параметры проекта создания производства по сборке самолетов семейства «Аурус» в Ульяновске на территории портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ). Общая стоимость проекта должна будет составить 15,37 млрд руб., при этом доля участия в нем собственными средствами составляет только 15%. В ПОЭЗ и правительстве региона проект не комментируют и детали не раскрывают. Эксперты считают, что проект может быть реальным, если будет рассчитан на внешних зарубежных инвесторов, которые, соответственно, дадут и выход на внешние рынки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

ПМЭФ-2026 на своем официальном сайте разместил каталог инвестиционных проектов форума. Среди 192 инвестпроектов имеются и данные по планам «Аурус-Аэро» о создании самолетостроительного производства в Ульяновске.

Как отмечается в каталоге, речь идет о создании в ПОЭЗ «Ульяновск» производственной площадки для сборки, испытаний, технического обслуживания и ремонта самолетов семейства «Аурус» («административный бизнес-джет»). Предполагаются агрегатная и окончательная сборка, стыковка, сертификационные и заводские испытания, послепродажное обслуживание.

Согласно данным каталога, бюджет проекта — 15,37 млрд руб. При этом доля участия в нем собственными средствами планируется в объеме 15%. Потребность во внешних инвестициях — 13,17 млрд руб. NPV (чистая приведенная стоимость — разница между будущими доходами и сегодняшними требуемыми суммами), а также IRR (доходность вложений) пока уточняются. Показатель PBP (Payback Period — период окупаемости проекта) — 70 месяцев (5,8 лет). Отмечается также, что разработаны концепция проекта, бизнес-план и финансовая модель, получен земельный участок на территории ПОЭЗ, проект поддержан региональным министерством промышленности, инвестиций и науки.

ООО «Аурус-Аэро» было зарегистрировано в июле 2022 года в Казани. Уставный капитал компании — 1 млн руб. Основной вид деятельности — производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Первоначально ее соучредителями были инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и стопроцентная дочерняя компания ОАК — ООО «ОАК-Ресурс». В сентябре 2023 года 100% компании перешло во владение ООО «Газпром Тех», входящей в структуру «Газпрома». О создании компании «Газпром Тех» (Санкт-Петербург) было объявлено в марте 2023 года. Отмечалось, что компания создана для консолидации высокотехнологичных активов в сфере судостроения, авиационной и автомобильной промышленности, а также радиоэлектроники, космической и прочей деятельности. Именно с 2023 года «Газпром» стал развивать новое направление — авиационное. В декабре 2023 года компания «Аурус-Аэро» сменила свой юридический адрес на Москву, а в июле 2025 года объявила, что меняет прописку на ПОЭЗ «Ульяновск». Перед этим, в июне, на Петербургском международном экономическом форуме «Газпром Тех» и правительство Ульяновской области заключили соглашение о намерениях по реализации проекта в сфере авиастроения. Как отмечалось в пресс-релизе «Газпрома», «документ направлен на развитие инженерных компетенций отечественной промышленности для выпуска высокотехнологичной продукции». В октябре 2025 года компания стала резидентом ПОЭЗ «Ульяновск». Соглашение о начале деятельности компании в ПОЭЗ было подписано на Петербургском международном газовом форуме.

Данные о проекте «Аурус-Аэро» раскрыло в каталоге инвестпроектов ПМЭФ-2026 впервые. Ранее было известно о его существовании, но никаких подробностей не было. В ПОЭЗ и сегодня отказались комментировать информацию, ссылаясь на соглашение о неразглашении. Ранее в СМИ проходила информация со ссылкой на источники, что основой планируемого бизнес-джета может стать проектировавшийся в конце 90-х годов Ту-324, однако собеседники «Ъ» в экспертном сообществе отмечают, что вряд ли это возможно, поскольку возрождение того проекта потребует гораздо больше вложений, чем запланировано. В то же время эксперты больше склоняются к тому, что основой может стать SJ-100 с увеличенными характеристиками по дальности. В 2021 году на авиасалоне в Дубае под брендом «Аурус» был продемонстрирован бизнес-джет VIP-класса, созданный на базе SJ-100 с просторным салоном, душевыми и отсеком для сна. На слайде компании в каталоге инвестпроектов ПМЭФ-2026 размещено фото самолета, напоминающего SJ-100.

Получить комментарии регионального минпрома о сроках и условиях реализации проекта в среду не удалось.

Глава аналитической службы отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с «Ъ» заметил, что ранее озвученные заявления о том, что на базе двигателя ПД-8 планируется создать версию с увеличенной тягой, по времени и логике совпадает с заявлениями о создании бизнес-джета. При этом он считает, что вопрос, готовы ли российские финансовые структуры к инвестициям в условиях, когда экономика пока не демонстрирует бурного роста, остается открытым. Проект, по мнению эксперта, реален, если будет сделан акцент на международных внешних инвестициях, хотя с учетом инфляции стоимость явно еще будет пересматриваться. Господин Пантелеев отмечает, что создавать бизнес-джет с оглядкой только на российский рынок смысла нет. «Но в мире на такие самолеты спрос есть. Также есть страны, намеренные войти в сегмент наукоемкого и высокотехнологичного производства, в том числе в авиастроении. Такие амбиции есть и у Эмиратов, и у Индии. И если удастся договориться с зарубежным инвестором, который даст не только инвестиции, но и рынок сбыта, то проект вполне может окупиться»,— добавил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск