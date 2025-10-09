«Аурус-Аэро» приземлился в Ульяновске

Компания «Аурус-Аэро», входящая в структуру «Газпрома» и являющаяся дочерней компанией ООО «Газпром Тех», подписала на Петербургском международном газовом форуме соглашение с Ульяновской областью об осуществлении деятельности компании на территории Портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) «Ульяновск». В компании и в ПОЭЗ не раскрывают подробности будущей деятельности компании, однако ее главное направление уставной деятельности — производство самолетов и вертолетов. По данным источников «Ъ», «Аурус-Аэро» на территории ПОЭЗ будет заниматься производством нового бизнес-джета.

В четверг компания «Аурус-Аэро» и Ульяновская область подписали соглашение об осуществлении деятельности в Портовой особой экономической зоне «Ульяновск», сообщило ТАСС.

Соглашение было подписано на Петербургском международном газовом форуме. Подробности соглашения, как и подробности планируемой деятельности компании на территории особой экономической зоны в правительстве Ульяновской области и в руководстве ПОЭЗ «Ульяновск» не раскрывают. Однако, по данным источника, близкого к правительству региона, «фактически с этого момента “Аурус-Аэро” официально становится резидентом ПОЭЗ», «экспертный совет прошел и дал положительное заключение».

ООО «Аурус-Аэро» было зарегистрировано в июле 2022 года в Казани. Уставный капитал компании — 1 млн руб. Основной вид деятельности — производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Первоначально ее соучредителями были инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и стопроцентная дочерняя компания ОАК — ООО «ОАК-Ресурс». В сентябре 2023 года 100% компании перешло во владение ООО «Газпром Тех», входящей в структуру «Газпрома». О создании компании «Газпром Тех» (Санкт-Петербург) было объявлено в марте 2023 года. Отмечалось, что компания создана для консолидации высокотехнологичных активов в сфере судостроения, авиационной и автомобильной промышленности, а также радиоэлектроники, космической и прочей деятельности. Именно с 2023 года «Газпром» стал развивать новое направление — авиационное. В декабре 2023 года компания «Аурус-Аэро» сменила свой юридический адрес на Москву, а в июле 2025 года объявила, что меняет московскую прописку на ульяновскую по юридическому адресу ПОЭЗ «Ульяновск» (Чердаклинский район Ульяновской области, 5 км от границы Ульяновска). Перед этим, в июне, на Петербургском международном экономическом форуме «Газпром Тех» и правительство Ульяновской области заключили соглашение о намерениях по реализации проекта в сфере авиастроения. Как отмечалось в пресс-релизе «Газпрома», «документ направлен на развитие инженерных компетенций отечественной промышленности для выпуска высокотехнологичной продукции».

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских тогда отмечал, что «площадка ПОЭЗ “Ульяновск” максимально подходит под потребности проекта», поскольку аэропорт Ульяновск-Восточный примыкает к территории ПОЭЗ, а «наличие рулежной дорожки, которую ОЭЗ построила специально для своих резидентов, является существенным преимуществом этой территории развития».

По данным собеседника «Ъ», близкого к облправительству, и также по информации ряда открытых источников, компания «Аурус-Аэро» планирует на территории ПОЭЗ заниматься разработкой испытаниями и производством нового бизнес-джета премиального класса.

Сергей Титов, Ульяновск