Золото теряет блеск

Мировые цены на золото обвалились до уровня прошлого года. Только за последние сутки драгметалл подешевел почти на 3%, цены в моменте опускались до $4140 за тройскую унцию, следует из данных торгов. В последний раз золото столько стоило в ноябре 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Котировки продолжают снижаться на фоне новых ударов США по Ирану в ответ на уничтожение американского военного вертолета, отмечает Bloomberg. Это ставит под угрозу усилия по прекращению войны в регионе и повышает риски продолжения блокады Ормузского пролива, указывают аналитики агентства.

К концу мая цены на драгметалл приблизились к отметке $4,6 тыс. за унцию. А с начала июня падение ускорилось, за это время он подешевел почти на 9%, отмечает РБК. Конфликт на Ближнем Востоке напрямую влияет на динамику цен, подчеркнул независимый эксперт Максим Худалов:

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Золото i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Investing.com / по теме

«У стран Ормузского пролива будут сложности с поставками нефтепродуктов и нефти на мировые рынки. За этим последуют сложности с обслуживанием бюджета. Традиционная реакция на это — распродажа золотых запасов. Поэтому спекулятивные игроки сейчас исходят из того, что Центральные банки стран пролива начнут сливать золото. Второй момент — это рост цен на углеводороды. Инфляционные ожидания США будут оставаться высокими. Новое руководство Федеральной резервной системы точно не будет снижать ставку, скорее всего, до конца 2026 года.

Все это факторы, которые играют против золота. Поэтому в ближайшее время ожидать отскока цен не приходится. Но долгосрочно эти просадки можно использовать для постепенного увеличения своих позиций именно с целью диверсификации структуры сбережений и сохранения их от вероятной инфляции. Ситуация в Ормузе будет продолжаться еще два-три года, потому что внятного сценария разрешения конфликта не вырисовывается.

Лихорадочные действия, которые будут принимать ЦБ государств, чтобы закрывать возникающие финансовые разрывы, станут препятствовать полноценному росту цен на металл».

Некоторые эксперты считают, что золото продолжит дешеветь. По самым консервативным прогнозам, к концу года цены на драгметалл могут упасть до $3 тыс. за унцию. Базовый сценарий аналитиков «Цифра Брокер» — $4,8-5,3 тыс. Но, как отмечает РБК, эксперты не ожидают взрывного роста, как в прошлом году. Вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский считает коррекцию драгметалла ожидаемой:

«Хочу напомнить, что в 2025 году золото выросло в цене на 65%, и нынешнее падение на 15% вполне укладывается в техническую коррекцию. На мой взгляд, она вызвана даже не Ормузом, а оттоком капитала из разных активов. В ближайшее время на IPO в США выйдут три компании, которые занимаются искусственным интеллектом. Там гигантские суммы размещения, и вот в первую очередь сказывается это. Кроме того, все ждут заседания Федеральной резервной системы. Новый глава ведомства 17 июня будет выступать и обрисует картину происходящего.

После этого будут повышаться или понижаться ставки, а сейчас рынок замер в полном недоумении. Повышение ставки ФРС плохо сказывается на золоте, а пауза — хорошо. Поэтому предлагаю инвесторам просто дождаться и посмотреть, куда дальше пойдет цена на драгметалл. Думаю, после коррекции она возобновит рост. В 2026 году мы увидим максимумы, которые были в январе, и стоимость достигнет $5,5 тыс. за тройскую унцию. В России, в свою очередь, начнет действовать в полную силу бюджетное правило. Скорее всего, мы увидим ослабление рубля. Тем более к этому ведет и понижение процентной ставки ЦБ».

Согласно данным Бюро статистики труда, в мае инфляция в США снова ускорилась и впервые за три года превысила 4%. Как отмечает Bloomberg, некоторые инвесторы уже начали делать ставки на ужесточение денежно-кредитной политики, поскольку доходность двухлетних казначейских облигаций побила более чем годовой рекорд. Между тем дешевеют вслед за золотом и другие металлы. Так, серебро снизилось на 2%, а платина — на 3%.

Екатерина Вихарева