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Хегсет призвал Кубу не пытаться получить оружие для ударов по базе в Гуантанамо

США призвали Кубу не пытаться получить оружие, способное достичь американской базы в Гуантанамо или территории Соединенных Штатов. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Пит Хегсет

Пит Хегсет

Фото: Phil Stewart / Reuters

Пит Хегсет

Фото: Phil Stewart / Reuters

«Будущее Кубы находится в руках президента США. И руководства Кубы»,— сказал господин Хегсет американским военным в ходе посещения военно-морской базы Гуантанамо. Глава Пентагона отметил, что правительству Кубы было бы неразумно пытаться приобрести или получить доступ к вооружениям, способным достичь этой базы или территории США. По словам господина Хегсета, в таком случае Гавана «спровоцировала бы конфронтацию, которой не только не хочет, но и не смогла бы выдержать».

В конце мая Politico писало, что Пентагон в течение нескольких месяцев размещает войска, необходимые для начала операции на Кубе. По данным издания, осталось лишь получить одобрение президента США Дональда Трампа. 5 июня господин Трамп заявил, что американские власти ставят целью сменить государственный строй на Кубе.

Фотогалерея

Тюрьма Острова Свободы

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Тюрьма Гуантанамо была открыта в 2002 году для заключенных, причастных к террористической деятельности. Организационно тюремный комплекс состоит из нескольких частей: лагерь «Дельта», внутри которого находится еще один лагерь под названием «Эхо», являющийся местом для предварительного содержания, и лагерь «Игуана»

Тюрьма Гуантанамо была открыта в 2002 году для заключенных, причастных к террористической деятельности. Организационно тюремный комплекс состоит из нескольких частей: лагерь «Дельта», внутри которого находится еще один лагерь под названием «Эхо», являющийся местом для предварительного содержания, и лагерь «Игуана»

Фото: AP / Brennan Linsley, File

Лагерь «Дельта» состоит из шести блоков и 612 отдельных камер. Блок №3 считается самым строгим и предназначен для наиболее важных заключенных

Лагерь «Дельта» состоит из шести блоков и 612 отдельных камер. Блок №3 считается самым строгим и предназначен для наиболее важных заключенных

Фото: AP / Brennan Linsley, file

Когда охранник входит в камеру, заключенный должен соблюдать дистанцию с ним и не заходить за специальную линию

Когда охранник входит в камеру, заключенный должен соблюдать дистанцию с ним и не заходить за специальную линию

Фото: AP / Brennan Linsley, Pool

У каждого тюремного блока есть общая комната. Распределением продовольствия в блоке занимается человек, чью кандидатуру выдвигают сами заключенные

У каждого тюремного блока есть общая комната. Распределением продовольствия в блоке занимается человек, чью кандидатуру выдвигают сами заключенные

Фото: Reuters

Заключенных кормят три раза в день, в общей сложности рацион составляет около 2,7 тыс. килокалорий

Заключенных кормят три раза в день, в общей сложности рацион составляет около 2,7 тыс. килокалорий

Фото: Reuters

Когда заключенные передвигаются по лагерю — в душ или на спортивную площадку — на них одевают ручные и ножные кандалы

Когда заключенные передвигаются по лагерю — в душ или на спортивную площадку — на них одевают ручные и ножные кандалы

Фото: Reuters

Отличительная униформа заключенных в Гуантанамо: в белом те, кто сотрудничает с администрацией и следствием, а в ярко-оранжевом — бунтари

Отличительная униформа заключенных в Гуантанамо: в белом те, кто сотрудничает с администрацией и следствием, а в ярко-оранжевом — бунтари

Фото: Reuters

Условия содержания заключенных Гуантанамо лучше, чем во многих тюрьмах США

Условия содержания заключенных Гуантанамо лучше, чем во многих тюрьмах США

Фото: Reuters

В свободное время заключенные могут читать книги и смотреть телевизор, слушать музыку через плеер

В свободное время заключенные могут читать книги и смотреть телевизор, слушать музыку через плеер

Фото: AP / Brennan Linsley, File

В январе 2002 года юрист администрации президента Буша Джон Йю представил в Министерство обороны США первый из серии документов. Они позже будут названы «меморандумами по пыткам» и станут юридической основой для обращения с заключенными в Гуантанамо

В январе 2002 года юрист администрации президента Буша Джон Йю представил в Министерство обороны США первый из серии документов. Они позже будут названы «меморандумами по пыткам» и станут юридической основой для обращения с заключенными в Гуантанамо

Фото: AP / Brennan Linsley, Pool

На протяжении всего времени существования тюрьмы постоянным поводом для критики становились многочисленные факты нарушения прав человека, пыток и жестокого обращения с заключенными и удерживания людей без предъявления обвинений

На протяжении всего времени существования тюрьмы постоянным поводом для критики становились многочисленные факты нарушения прав человека, пыток и жестокого обращения с заключенными и удерживания людей без предъявления обвинений

Фото: AP / Lynne Sladky

В этих документах прописаны следующие процедуры, допустимые по отношению к подозреваемым в терроризме: раздевание, экстремальные температурные условия, ложные угрозы в отношении членов семьи, использование собак для запугивания

В этих документах прописаны следующие процедуры, допустимые по отношению к подозреваемым в терроризме: раздевание, экстремальные температурные условия, ложные угрозы в отношении членов семьи, использование собак для запугивания

Фото: AP / Shane T. McCoy, U.S. Navy

В январе 2009 года президент США Барак Обама подписал распоряжение о закрытии в течение года тюрьмы в Гуантанамо. Однако в декабре 2010 года палата представителей конгресса США проголосовала против этого решения

В январе 2009 года президент США Барак Обама подписал распоряжение о закрытии в течение года тюрьмы в Гуантанамо. Однако в декабре 2010 года палата представителей конгресса США проголосовала против этого решения

Фото: AP / Brennan Linsley

Известно, что через Гуантанамо за период с 2002 по 2012 год прошли 779 человек, восемь из которых умерли в заключении. По состоянию на июль 2021 года в тюрьме содержались 39 человек

Известно, что через Гуантанамо за период с 2002 по 2012 год прошли 779 человек, восемь из которых умерли в заключении. По состоянию на июль 2021 года в тюрьме содержались 39 человек

Фото: Reuters

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Тюрьма Гуантанамо была открыта в 2002 году для заключенных, причастных к террористической деятельности. Организационно тюремный комплекс состоит из нескольких частей: лагерь «Дельта», внутри которого находится еще один лагерь под названием «Эхо», являющийся местом для предварительного содержания, и лагерь «Игуана»

Фото: AP / Brennan Linsley, File

Лагерь «Дельта» состоит из шести блоков и 612 отдельных камер. Блок №3 считается самым строгим и предназначен для наиболее важных заключенных

Фото: AP / Brennan Linsley, file

Когда охранник входит в камеру, заключенный должен соблюдать дистанцию с ним и не заходить за специальную линию

Фото: AP / Brennan Linsley, Pool

У каждого тюремного блока есть общая комната. Распределением продовольствия в блоке занимается человек, чью кандидатуру выдвигают сами заключенные

Фото: Reuters

Заключенных кормят три раза в день, в общей сложности рацион составляет около 2,7 тыс. килокалорий

Фото: Reuters

Когда заключенные передвигаются по лагерю — в душ или на спортивную площадку — на них одевают ручные и ножные кандалы

Фото: Reuters

Отличительная униформа заключенных в Гуантанамо: в белом те, кто сотрудничает с администрацией и следствием, а в ярко-оранжевом — бунтари

Фото: Reuters

Условия содержания заключенных Гуантанамо лучше, чем во многих тюрьмах США

Фото: Reuters

В свободное время заключенные могут читать книги и смотреть телевизор, слушать музыку через плеер

Фото: AP / Brennan Linsley, File

В январе 2002 года юрист администрации президента Буша Джон Йю представил в Министерство обороны США первый из серии документов. Они позже будут названы «меморандумами по пыткам» и станут юридической основой для обращения с заключенными в Гуантанамо

Фото: AP / Brennan Linsley, Pool

На протяжении всего времени существования тюрьмы постоянным поводом для критики становились многочисленные факты нарушения прав человека, пыток и жестокого обращения с заключенными и удерживания людей без предъявления обвинений

Фото: AP / Lynne Sladky

В этих документах прописаны следующие процедуры, допустимые по отношению к подозреваемым в терроризме: раздевание, экстремальные температурные условия, ложные угрозы в отношении членов семьи, использование собак для запугивания

Фото: AP / Shane T. McCoy, U.S. Navy

В январе 2009 года президент США Барак Обама подписал распоряжение о закрытии в течение года тюрьмы в Гуантанамо. Однако в декабре 2010 года палата представителей конгресса США проголосовала против этого решения

Фото: AP / Brennan Linsley

Известно, что через Гуантанамо за период с 2002 по 2012 год прошли 779 человек, восемь из которых умерли в заключении. По состоянию на июль 2021 года в тюрьме содержались 39 человек

Фото: Reuters

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