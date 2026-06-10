Отдых больше чем жизнь

10 июня президент России Владимир Путин встретился с членами правительства и в самом начале обсудил проблемы и достижения системы детского отдыха в стране. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что проблем по крайней мере не меньше, чем достижений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин оценил уровень детского комфорта в Анапе

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин оценил уровень детского комфорта в Анапе

Фото: пресс-служба президента РФ

В самом начале встречи Владимир Путин сообщил о том, что происходит в сфере социальной политики.

— Так,— рассказал он,— для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог, НДФЛ, фактически снижается до 6%. Считаю данное решение абсолютно справедливым. Оно соответствует логике, духу всей нашей демографической и социальной политики.

Сообщение было бы еще более оптимистичным, если бы в нем не было фразы «и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы». Но если бы она была про все семьи с двумя и более детьми, сообщение было бы слишком оптимистичным. Никакой бюджет не снес бы такого сообщения.

— Укрепление здоровья детей — наш общенациональный приоритет,— рассказывал Владимир Путин.— Мы от него не отступаем, несмотря на все внешние вызовы. Все это — вещи преходящие, эти вызовы внешние, а дети, молодые поколения — это будущее России, продолжение нашего народа.

Звучало красиво.

На самом деле не надо скрывать, о чем думают все родители, чьи дети едут куда-нибудь отдыхать: именно о внешних вызовах, которые в любой момент могут стать внутренними.

— Понимая это, к сожалению, можем констатировать и то, что и наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа,— подтверждал, впрочем, Владимир Путин.— В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы.

Хорошо, что об этом говорится по крайней мере вслух.

— Добавлю также, что, к сожалению,— поделился Владимир Путин,— спонсоры киевского режима, европейские правящие элиты, тоже додумываются до таких вещей, которые раньше, наверное, в голову никому не приходили,— вводят санкции против организаций, где проводят лето, набираются сил наши дети (из последнего пакета ЕС.— А. К.). Ну чушь, бред какой-то! Тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают. Хотят ограничить работу детских центров?.. Я не понимаю, чего они добиваются, но тем не менее это происходит, и, безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят! С точки зрения здравого смысла, нормальных людей и в России, да и в Европе, во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость. Удивительно, что люди доходят до этого абсурда!

Это было то, что он, возможно, прежде всего и собирался сказать в этот день.

Владимир Путин выглядел рассерженным и решил, видимо, прихватить европейских коллег за их слабые места:

— Если европейских деятелей, озабоченных гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.— “Ъ”), раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей... Значит, мы с вами все делаем правильно и верно, правильные ценности продвигаем! Так будем действовать и дальше!

Владимир Путин таким образом выступил традиционно.

— Готов доложить, что система детского отдыха полностью готова (к лету.— А. К.),— сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Готова ли при этом к лету система ПВО?

— Также с этого года,— продолжал Сергей Кравцов,— внедрили систему мониторинга состояния объектов детского отдыха в режиме реального времени. Наш приоритет — чтобы отдых каждого ребенка не ограничивался только общением со сверстниками и развлечениями, а был насыщен событиями, расширял кругозор ребят, давал новый опыт, был со смыслом!

Что сказать?.. Дети об этом просто мечтают... Вспоминаю себя в этом возрасте...

— Что делаем? — спросил Сергей Кравцов да и ответил.— Разработали и внедрили единую программу воспитания для всех лагерей, как государственных, так и частных!

Все вздохнули с облегчением.

— Программу реализуем совместно с обществом «Знание»,— продолжал господин Кравцов,— и «Движением первых»... Направили рекомендации по исполнению песен, просмотру фильмов, организации культурных мероприятий!

Даже в советское время программу воспитания внедряли, кажется, без такого энтузиазма.

Справедливости ради, про советское время я, пока слушал министра, думал неотступно.

— Все они (культурные мероприятия, да и остальные тоже.— А. К.) формируют чувство гордости за нашу страну, уважения к ее истории, культуре, традициям, семейным ценностям! — разъяснял Сергей Кравцов.— Смены делаем тематическими! В текущем году они во многом посвящены Году единства народов России!

Я подумал, как жаль, что мой четырехлетний сын проживет Год единства народов России без необходимого единения. Хотя, скорее всего, он настигнет его и в детском саду.

— Как вы, уважаемый Владимир Владимирович, поручали на Совете по поддержке русского языка,— подчеркнул министр,— организуем ряд мероприятий, посвященных родным языкам, русскому языку и отечественной литературе. В «Орленке» пройдет тематическая смена «Русский язык».

Министр, который примерно год назад поздравил «Артек» «с празником!», мог бы и поучаствовать в этой смене.

Программа модернизации детских лагерей, подчеркнул министр, в этом году реализуется при поддержке партии «Единая Россия». И будет реализовываться при поддержке по крайней мере до сентября (ведь парламентские выборы, как известно, в сентябре), а это, слава Богу, еще пара месяцев, то есть многое можно успеть. А если помечтать, то и до следующих выборов включительно.

По крайней мере до ближайшего сентября упоминание о «Единой России» на таких совещаниях будет, без сомнения, обязательным.

Министр высказался и о поддержке пострадавших от удара по колледжу в Старобельске:

— Ребята и все учащиеся до 10 июля, все 329 выпускников получат аттестаты. Во-вторых, все желающие отдохнуть, этим летом мы направим в федеральный центр «Смена», и с 21 июня ребята поедут на отдых. И в-третьих, прорабатываем вопрос восстановления разрушенных объектов. Уверен, что мы восстановим колледж. Это очень важно.

Что ж, это просто принципиальный момент.

— Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас? — спрашивал Владимир Путин директора частного детского курорта «Вита» господина Димоева.

— На сегодняшний день полностью открыт и готов пляж,— честно признавался Василий Димоев.— Мы получили санэпидзаключение, ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо!

Так президент из первых рук получил информацию о состоянии пляжей в Анапе.

— Как же вы греете? Нагреватели, что ли?..— спрашивал президент и даже показывал рукой, как можно засунуть в море нагреватель, но потом уж, наверное, не хотел ставить человека в неловкое положение.— Ну ладно, ладно...

Шутка и правда была так себе.

— Вместе с детьми пытаемся создать настроение...— объяснял процедуру нагрева моря Василий Димоев.

Тут оказалось, что с партией «Единая Россия» не все кончено. Предстояло выговориться секретарю генсовета «Единой России» Владимиру Якушеву.

Ну это уж было совсем на любителя.

Андрей Колесников