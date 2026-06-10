Спикеру Курултая Башкирии сломали ногу в командировке в Нижнем Новгороде

Как стало известно «Ъ-Уфа» от информированных источников, у исполняющего обязанности председателя Курултая Башкирии 62-летнего Салавата Хусаинова сломана нога и повреждена рука (возможно, перелом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполняющий обязанности спикера Курултая Башкирии Салават Хусаинов (в центре)

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Исполняющий обязанности спикера Курултая Башкирии Салават Хусаинов (в центре)

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Инцидент, в результате которого господин Хусаинов получил травмы, произошел 8 июня в Нижнем Новгороде, где спикер парламента республики находился в служебной командировке по случаю 80-го заседания Совета законодателей Приволжского федерального округа.

Салават Хусаинов травмировался на фестивале народных видов спорта, наблюдая за игрой в килу (русская игра в мяч). Во время соревнования, по данным «Ъ-Уфа», один из участников игры вылетел за пределы поля и столкнулся с Салаватом Хусаиновым.

Нижегородская госинспекция труда проводит расследование инцидента.

Салават Хусаинов возглавил парламент Башкирии в статусе исполняющего обязанности 13 мая этого года после смерти предыдущего спикера Курултая республики Константина Толкачева.

Олег Вахитов