Спикеру Курултая Башкирии сломали ногу в командировке в Нижнем Новгороде
Как стало известно «Ъ-Уфа» от информированных источников, у исполняющего обязанности председателя Курултая Башкирии 62-летнего Салавата Хусаинова сломана нога и повреждена рука (возможно, перелом).
Исполняющий обязанности спикера Курултая Башкирии Салават Хусаинов (в центре)
Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ
Инцидент, в результате которого господин Хусаинов получил травмы, произошел 8 июня в Нижнем Новгороде, где спикер парламента республики находился в служебной командировке по случаю 80-го заседания Совета законодателей Приволжского федерального округа.
Салават Хусаинов травмировался на фестивале народных видов спорта, наблюдая за игрой в килу (русская игра в мяч). Во время соревнования, по данным «Ъ-Уфа», один из участников игры вылетел за пределы поля и столкнулся с Салаватом Хусаиновым.
Нижегородская госинспекция труда проводит расследование инцидента.
Салават Хусаинов возглавил парламент Башкирии в статусе исполняющего обязанности 13 мая этого года после смерти предыдущего спикера Курултая республики Константина Толкачева.