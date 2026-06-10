И.о. главы Курултая Башкортостана травмировался на турнире в Нижнем Новгороде

Исполняющий обязанности председателя Госсобрания (Курултая) Башкортостана Салават Хусаинов получил производственную травму во время командировки в Нижний Новгород, где проходят мероприятия в честь 80-го заседания Совета законодателей Приволжского федерального округа. По данным нижегородской госинспекции труда, 8 июня парламентарий получил закрытые переломы «в результате столкновения с человеком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполняющий обязанности председателя госсовета Башкортостана Салават Хусаинов

Фото: Госсовет Башкортостана Исполняющий обязанности председателя госсовета Башкортостана Салават Хусаинов

Фото: Госсовет Башкортостана

Инспекция выясняет степень повреждений здоровья 62-летнего и.о. председателя и ожидает недостающие документы для принятия мер по расследованию несчастного случая на производстве. Другие подробности не уточняются.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», Салават Хусаинов травмировался на фестивале народных видов спорта, наблюдая за матчем игры в килу (русская игра в мяч). Господина Хусаинова сразу же доставили в больницу, где оказали всю необходимую помощь.

Андрей Репин