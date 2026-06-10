Билл Гейтс назвал ошибкой свои встречи с Эпштейном

Перед слушаниями Комитета по надзору Конгресса США миллиардер Билл Гейтс заявил, что «никогда никого не преследовал и никому не причинял вреда». Слушания, которые проходят сегодня за закрытыми дверями, посвящены связям господина Гейтса с осужденным за сутенерство и секс-торговлю финансистом Джеффри Эпштейном. Как говорится в заявлении, несколько встреч Билла Гейтса с Эпштейном в 2011–2014 годах были серьезной ошибкой и ему жаль, что это могло нанести репутационный урон Фонду Гейтсов.

Кроме того, господин Гейтс заявил, что Эпштейн пытался использовать сведения о его внебрачных связях для давления на него. При этом, по словам господина Гейтса, эта попытка не увенчалась успехом. Он сказал, что никогда не посещал остров Эпштейна, его ранчо или его дом во Флориде. По словам господина Гейтса, он также не знал о преступлениях Эпштейна.

После публикации в конце января 3 млн страниц так называемых файлов Эпштейна СМИ стали писать о связях Билла Гейтса с финансистом. The Wall Street Journal пишет, что там было около тысячи писем, связанным с господином Гейтсом, его фондом или его сотрудниками. В частности, сообщалось, что в период с 2011 по 2014 год господин Гейтс несколько раз встречался с Эпштейном, а затем до 2019 года помощники миллиардера обменивались с ним сотнями писем.

Яна Рождественская