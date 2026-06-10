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Билл Гейтс назвал ошибкой свои встречи с Эпштейном

Перед слушаниями Комитета по надзору Конгресса США миллиардер Билл Гейтс заявил, что «никогда никого не преследовал и никому не причинял вреда». Слушания, которые проходят сегодня за закрытыми дверями, посвящены связям господина Гейтса с осужденным за сутенерство и секс-торговлю финансистом Джеффри Эпштейном. Как говорится в заявлении, несколько встреч Билла Гейтса с Эпштейном в 2011–2014 годах были серьезной ошибкой и ему жаль, что это могло нанести репутационный урон Фонду Гейтсов.

Кроме того, господин Гейтс заявил, что Эпштейн пытался использовать сведения о его внебрачных связях для давления на него. При этом, по словам господина Гейтса, эта попытка не увенчалась успехом. Он сказал, что никогда не посещал остров Эпштейна, его ранчо или его дом во Флориде. По словам господина Гейтса, он также не знал о преступлениях Эпштейна.

После публикации в конце января 3 млн страниц так называемых файлов Эпштейна СМИ стали писать о связях Билла Гейтса с финансистом. The Wall Street Journal пишет, что там было около тысячи писем, связанным с господином Гейтсом, его фондом или его сотрудниками. В частности, сообщалось, что в период с 2011 по 2014 год господин Гейтс несколько раз встречался с Эпштейном, а затем до 2019 года помощники миллиардера обменивались с ним сотнями писем.

Яна Рождественская

Фотогалерея

Запрограммирован на успех

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Билл Гейтс (полное имя — Уильям Генри Гейтс III) родился в 1955 году в Сиэтле в семье адвоката и школьной учительницы. В возрасте 13 лет он увлекся программированием. В старшей школе Гейтс вошел в десятку лучших учеников страны по итогам математического тестирования и вскоре начал сам преподавать компьютерную грамотность. Одно из первых известных фото Гейтса сделано в 1977 году в полицейском участке, куда он был доставлен после нарушения правил дорожного движения

Билл Гейтс (полное имя — Уильям Генри Гейтс III) родился в 1955 году в Сиэтле в семье адвоката и школьной учительницы. В возрасте 13 лет он увлекся программированием. В старшей школе Гейтс вошел в десятку лучших учеников страны по итогам математического тестирования и вскоре начал сам преподавать компьютерную грамотность. Одно из первых известных фото Гейтса сделано в 1977 году в полицейском участке, куда он был доставлен после нарушения правил дорожного движения

Фото: Albuquerque Police Dept

После окончания школы Билл Гейтс занялся разработкой программного обеспечения для местных властей. Вместе со школьным другом Полом Алленом он написал программу, регулирующую движение городского транспорта. Затем была основана компания Traf-O-Data, которая занималась ее распространением. На этом проекте подростки смогли заработать $20 тыс., однако компания вскоре закрылась

После окончания школы Билл Гейтс занялся разработкой программного обеспечения для местных властей. Вместе со школьным другом Полом Алленом он написал программу, регулирующую движение городского транспорта. Затем была основана компания Traf-O-Data, которая занималась ее распространением. На этом проекте подростки смогли заработать $20 тыс., однако компания вскоре закрылась

Фото: AP

«Миру наплевать на твое самоощущение и самоуважение. Мир ожидает от тебя каких-нибудь достижений, перед тем как принять во внимание твое чувство собственного достоинства»

«Миру наплевать на твое самоощущение и самоуважение. Мир ожидает от тебя каких-нибудь достижений, перед тем как принять во внимание твое чувство собственного достоинства»

Фото: AP / Barry Sweet

В 19 лет Билл Гейтс поступил на юридический факультет Гарвардского университета, но так его и не закончил — учеба мешала программированию. Однако университетские годы оказались полезными в плане знакомств: в Гарварде Гейтс сдружился со Стивом Балмером, который впоследствии стал генеральным директором Microsoft

В 19 лет Билл Гейтс поступил на юридический факультет Гарвардского университета, но так его и не закончил — учеба мешала программированию. Однако университетские годы оказались полезными в плане знакомств: в Гарварде Гейтс сдружился со Стивом Балмером, который впоследствии стал генеральным директором Microsoft

Фото: Globe Photos / Zuma Press

Покинув Гарвард, Гейтс на паях с Полом Алленом основал компанию Microsoft, и в 1980 году молодым бизнесменам улыбнулась удача: IBM заключила с ними контракт на разработку операционной системы для компьютеров нового типа — PC. Так началось восхождение Гейтса. В 1991 году операционная система MS-DOS была установлена на 100 млн машин архитектуры PC, или на 90% всех «персоналок»

Покинув Гарвард, Гейтс на паях с Полом Алленом основал компанию Microsoft, и в 1980 году молодым бизнесменам улыбнулась удача: IBM заключила с ними контракт на разработку операционной системы для компьютеров нового типа — PC. Так началось восхождение Гейтса. В 1991 году операционная система MS-DOS была установлена на 100 млн машин архитектуры PC, или на 90% всех «персоналок»

Фото: Barry Sweet / Zuma Press

Успех компании не замедлил сказаться на благосостоянии ее основателей. В 1993 году Билл Гейтс был назван самым богатым человеком США, а его состояние, складывающееся главным образом из стоимости принадлежащих ему акций Microsoft, достигло $6,2 млрд. К концу 1999 года состояние основателя Microsoft превышало $100 млрд, а его компания вышла в мировые лидеры по капитализации &lt;br>На фото: вице-премьер России Анатолий Чубайс (справа) и глава Microsoft Билл Гейтс на встрече в Сбербанке, 1997 год

Успех компании не замедлил сказаться на благосостоянии ее основателей. В 1993 году Билл Гейтс был назван самым богатым человеком США, а его состояние, складывающееся главным образом из стоимости принадлежащих ему акций Microsoft, достигло $6,2 млрд. К концу 1999 года состояние основателя Microsoft превышало $100 млрд, а его компания вышла в мировые лидеры по капитализации
На фото: вице-премьер России Анатолий Чубайс (справа) и глава Microsoft Билл Гейтс на встрече в Сбербанке, 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Иногда я завидую тем, кто программирует. После того, как я перестал программировать для Microsoft, я сам часто полушутя говорил на собраниях: &quot;Может, заеду на выходных, напишу эту программу сам&quot;. Теперь уже я так не говорю, но постоянно об этом думаю»

«Иногда я завидую тем, кто программирует. После того, как я перестал программировать для Microsoft, я сам часто полушутя говорил на собраниях: "Может, заеду на выходных, напишу эту программу сам". Теперь уже я так не говорю, но постоянно об этом думаю»

Фото: Reuters

Во второй половине 90-х Билл Гейтс допустил серьезную ошибку, отдав доминирующие позиции на развивающемся интернет-рынке другим игрокам. «Интернет — это бесперспективно»,— заявил он тогда. На рынке интернет-браузеров с большим отрывом лидерство захватила компания Netscape. Опомнившись, Microsoft сделала свой браузер бесплатным и включила его в единый пакет с операционной системой Windows. Результат не замедлил сказаться: за год доля Microsoft Explorer на рынке выросла вдвое. За это конкуренты и власти США обвинили Microsoft в злоупотреблении монопольным положением

Во второй половине 90-х Билл Гейтс допустил серьезную ошибку, отдав доминирующие позиции на развивающемся интернет-рынке другим игрокам. «Интернет — это бесперспективно»,— заявил он тогда. На рынке интернет-браузеров с большим отрывом лидерство захватила компания Netscape. Опомнившись, Microsoft сделала свой браузер бесплатным и включила его в единый пакет с операционной системой Windows. Результат не замедлил сказаться: за год доля Microsoft Explorer на рынке выросла вдвое. За это конкуренты и власти США обвинили Microsoft в злоупотреблении монопольным положением

Фото: Reuters / Jeff Christensen JC

«Я боюсь потерпеть поражение. Это совершенно точно. Каждый день, когда я прихожу в этот офис, я спрашиваю себя: Мы все еще хорошо работаем? Опередил ли кто-нибудь нас? Действительно ли тот или иной продукт принимается хорошо? Что мы можем сделать еще для его усовершенствования?»

«Я боюсь потерпеть поражение. Это совершенно точно. Каждый день, когда я прихожу в этот офис, я спрашиваю себя: Мы все еще хорошо работаем? Опередил ли кто-нибудь нас? Действительно ли тот или иной продукт принимается хорошо? Что мы можем сделать еще для его усовершенствования?»

Фото: Reuters / Jeff Christensen

В январе 1994 год Билл Гейтс женился на Мелинде Френч (слева), которая работала в Microsoft менеджером по продажам. У пары есть трое детей. Вместе с женой Гейтс основал благотворительный фонд The Bill &amp; Melinda Gates Foundation, занимающийся финансированием программ по решению глобальных проблем образования и охраны здоровья

В январе 1994 год Билл Гейтс женился на Мелинде Френч (слева), которая работала в Microsoft менеджером по продажам. У пары есть трое детей. Вместе с женой Гейтс основал благотворительный фонд The Bill & Melinda Gates Foundation, занимающийся финансированием программ по решению глобальных проблем образования и охраны здоровья

Фото: Reuters / Juda Ngwenya

Несмотря на то, что в 1975 году Билл Гейтс был исключен из Гарвардского университета, диплом он все-таки получил. Решение о вручении диплома приняла администрация университета в 2007 году

Несмотря на то, что в 1975 году Билл Гейтс был исключен из Гарвардского университета, диплом он все-таки получил. Решение о вручении диплома приняла администрация университета в 2007 году

Фото: Reuters / Issei Kato

Состояние Билла Гейтса оценивается в $108 млрд &lt;br>На фото: Билл Гейтс и королева Елизавета II в 2005 году

Состояние Билла Гейтса оценивается в $108 млрд
На фото: Билл Гейтс и королева Елизавета II в 2005 году

Фото: Reuters / Chris Young / Pool

Билл Гейтс покидал руководящие посты в Microsoft постепенно. В январе 2000 года он передал полномочия генерального директора Microsoft, которым являлся на протяжении 25 лет, своему соратнику Стиву Баллмеру. А в 2008 году решил отойти от оперативного управления компанией и полностью посвятить себя благотворительности. В феврале 2014 года он решил покинуть и пост председателя совета директоров

Билл Гейтс покидал руководящие посты в Microsoft постепенно. В январе 2000 года он передал полномочия генерального директора Microsoft, которым являлся на протяжении 25 лет, своему соратнику Стиву Баллмеру. А в 2008 году решил отойти от оперативного управления компанией и полностью посвятить себя благотворительности. В феврале 2014 года он решил покинуть и пост председателя совета директоров

Фото: Reuters / Dino Vournas

С другим легендарным бизнесменом — основателем Apple Стивом Джобсом — Гейтса связывали противоречивые отношения. «Если бы он в молодости принимал кислоту или пожил в ашраме, научился бы шире смотреть на вещи», — сказал однажды о Гейтсе Джобс. Глава Microsoft, в свою очередь, считал Джобса странным и испорченным человеком. Несмотря на то, что они возглавляли конкурирующие корпорации, а их достижения часто сравнивали, впоследствии их взаимоотношения переросли в дружеские

С другим легендарным бизнесменом — основателем Apple Стивом Джобсом — Гейтса связывали противоречивые отношения. «Если бы он в молодости принимал кислоту или пожил в ашраме, научился бы шире смотреть на вещи», — сказал однажды о Гейтсе Джобс. Глава Microsoft, в свою очередь, считал Джобса странным и испорченным человеком. Несмотря на то, что они возглавляли конкурирующие корпорации, а их достижения часто сравнивали, впоследствии их взаимоотношения переросли в дружеские

Фото: Joi Ito / Flickr

Во время пандемии коронавируса Билл Гейтс финансировал создание вакцины от COVID-19 и не раз говорил о необходимости вакцинирования до 80% населения для формирования группового иммунитета. Это породило конспирологическую теорию о том, что под видом вакцинации готовится массовое чипирование людей. В 2022 году основатель Microsoft выпустил книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию»

Во время пандемии коронавируса Билл Гейтс финансировал создание вакцины от COVID-19 и не раз говорил о необходимости вакцинирования до 80% населения для формирования группового иммунитета. Это породило конспирологическую теорию о том, что под видом вакцинации готовится массовое чипирование людей. В 2022 году основатель Microsoft выпустил книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию»

Фото: Reuters

2 августа 2021 года Гейтс официально развелся с женой, с которой прожил в браке 27 лет. Свой развод сооснователь Microsoft назвал «очень грустной вехой», а экс-супругу — «прекрасным человеком». После развода Мелинда Гейтс получила акции стоимостью более $3 млрд

2 августа 2021 года Гейтс официально развелся с женой, с которой прожил в браке 27 лет. Свой развод сооснователь Microsoft назвал «очень грустной вехой», а экс-супругу — «прекрасным человеком». После развода Мелинда Гейтс получила акции стоимостью более $3 млрд

Фото: John Lamparski / Getty Images

В июле 2022 года бизнесмен сообщил, что отдаст почти все свое состояние на благотворительность. «Я буду двигаться вниз и в конечном итоге выйду из списка самых богатых людей мира», — заявлял миллиардер. $20 млрд он планировал передать своему благотворительному фонду Bill &amp; Melinda Gates Foundation, который был создан в 2020 году

В июле 2022 года бизнесмен сообщил, что отдаст почти все свое состояние на благотворительность. «Я буду двигаться вниз и в конечном итоге выйду из списка самых богатых людей мира», — заявлял миллиардер. $20 млрд он планировал передать своему благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation, который был создан в 2020 году

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

С президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп на закрытом ужине для лидеров технологических компаний и бизнеса в Белом доме, 2025 год

С президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп на закрытом ужине для лидеров технологических компаний и бизнеса в Белом доме, 2025 год

Фото: Brian Snyder / Reuters

На встрече с индонезийскими властями во дворце Мердека в Джакарте, 2025 год

На встрече с индонезийскими властями во дворце Мердека в Джакарте, 2025 год

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

После встречи с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Токио, 2025 год

После встречи с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Токио, 2025 год

Фото: Stanislav Kogiku / Pool Photo / AP

Билл Гейтс и его девушка Пола Херд в Лос-Анджелесе, 2025 год

Билл Гейтс и его девушка Пола Херд в Лос-Анджелесе, 2025 год

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Слева направо: предприниматель Билл Гейтс, бывший гендир корпорации Microsoft Стив Балмер и нынешний глава Microsoft Сатья Наделла на празднования 50-летия компании в 2025 году

Слева направо: предприниматель Билл Гейтс, бывший гендир корпорации Microsoft Стив Балмер и нынешний глава Microsoft Сатья Наделла на празднования 50-летия компании в 2025 году

Фото: Jason Redmond / AP

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Билл Гейтс (полное имя — Уильям Генри Гейтс III) родился в 1955 году в Сиэтле в семье адвоката и школьной учительницы. В возрасте 13 лет он увлекся программированием. В старшей школе Гейтс вошел в десятку лучших учеников страны по итогам математического тестирования и вскоре начал сам преподавать компьютерную грамотность. Одно из первых известных фото Гейтса сделано в 1977 году в полицейском участке, куда он был доставлен после нарушения правил дорожного движения

Фото: Albuquerque Police Dept

После окончания школы Билл Гейтс занялся разработкой программного обеспечения для местных властей. Вместе со школьным другом Полом Алленом он написал программу, регулирующую движение городского транспорта. Затем была основана компания Traf-O-Data, которая занималась ее распространением. На этом проекте подростки смогли заработать $20 тыс., однако компания вскоре закрылась

Фото: AP

«Миру наплевать на твое самоощущение и самоуважение. Мир ожидает от тебя каких-нибудь достижений, перед тем как принять во внимание твое чувство собственного достоинства»

Фото: AP / Barry Sweet

В 19 лет Билл Гейтс поступил на юридический факультет Гарвардского университета, но так его и не закончил — учеба мешала программированию. Однако университетские годы оказались полезными в плане знакомств: в Гарварде Гейтс сдружился со Стивом Балмером, который впоследствии стал генеральным директором Microsoft

Фото: Globe Photos / Zuma Press

Покинув Гарвард, Гейтс на паях с Полом Алленом основал компанию Microsoft, и в 1980 году молодым бизнесменам улыбнулась удача: IBM заключила с ними контракт на разработку операционной системы для компьютеров нового типа — PC. Так началось восхождение Гейтса. В 1991 году операционная система MS-DOS была установлена на 100 млн машин архитектуры PC, или на 90% всех «персоналок»

Фото: Barry Sweet / Zuma Press

Успех компании не замедлил сказаться на благосостоянии ее основателей. В 1993 году Билл Гейтс был назван самым богатым человеком США, а его состояние, складывающееся главным образом из стоимости принадлежащих ему акций Microsoft, достигло $6,2 млрд. К концу 1999 года состояние основателя Microsoft превышало $100 млрд, а его компания вышла в мировые лидеры по капитализации
На фото: вице-премьер России Анатолий Чубайс (справа) и глава Microsoft Билл Гейтс на встрече в Сбербанке, 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Иногда я завидую тем, кто программирует. После того, как я перестал программировать для Microsoft, я сам часто полушутя говорил на собраниях: "Может, заеду на выходных, напишу эту программу сам". Теперь уже я так не говорю, но постоянно об этом думаю»

Фото: Reuters

Во второй половине 90-х Билл Гейтс допустил серьезную ошибку, отдав доминирующие позиции на развивающемся интернет-рынке другим игрокам. «Интернет — это бесперспективно»,— заявил он тогда. На рынке интернет-браузеров с большим отрывом лидерство захватила компания Netscape. Опомнившись, Microsoft сделала свой браузер бесплатным и включила его в единый пакет с операционной системой Windows. Результат не замедлил сказаться: за год доля Microsoft Explorer на рынке выросла вдвое. За это конкуренты и власти США обвинили Microsoft в злоупотреблении монопольным положением

Фото: Reuters / Jeff Christensen JC

«Я боюсь потерпеть поражение. Это совершенно точно. Каждый день, когда я прихожу в этот офис, я спрашиваю себя: Мы все еще хорошо работаем? Опередил ли кто-нибудь нас? Действительно ли тот или иной продукт принимается хорошо? Что мы можем сделать еще для его усовершенствования?»

Фото: Reuters / Jeff Christensen

В январе 1994 год Билл Гейтс женился на Мелинде Френч (слева), которая работала в Microsoft менеджером по продажам. У пары есть трое детей. Вместе с женой Гейтс основал благотворительный фонд The Bill & Melinda Gates Foundation, занимающийся финансированием программ по решению глобальных проблем образования и охраны здоровья

Фото: Reuters / Juda Ngwenya

Несмотря на то, что в 1975 году Билл Гейтс был исключен из Гарвардского университета, диплом он все-таки получил. Решение о вручении диплома приняла администрация университета в 2007 году

Фото: Reuters / Issei Kato

Состояние Билла Гейтса оценивается в $108 млрд
На фото: Билл Гейтс и королева Елизавета II в 2005 году

Фото: Reuters / Chris Young / Pool

Билл Гейтс покидал руководящие посты в Microsoft постепенно. В январе 2000 года он передал полномочия генерального директора Microsoft, которым являлся на протяжении 25 лет, своему соратнику Стиву Баллмеру. А в 2008 году решил отойти от оперативного управления компанией и полностью посвятить себя благотворительности. В феврале 2014 года он решил покинуть и пост председателя совета директоров

Фото: Reuters / Dino Vournas

С другим легендарным бизнесменом — основателем Apple Стивом Джобсом — Гейтса связывали противоречивые отношения. «Если бы он в молодости принимал кислоту или пожил в ашраме, научился бы шире смотреть на вещи», — сказал однажды о Гейтсе Джобс. Глава Microsoft, в свою очередь, считал Джобса странным и испорченным человеком. Несмотря на то, что они возглавляли конкурирующие корпорации, а их достижения часто сравнивали, впоследствии их взаимоотношения переросли в дружеские

Фото: Joi Ito / Flickr

Во время пандемии коронавируса Билл Гейтс финансировал создание вакцины от COVID-19 и не раз говорил о необходимости вакцинирования до 80% населения для формирования группового иммунитета. Это породило конспирологическую теорию о том, что под видом вакцинации готовится массовое чипирование людей. В 2022 году основатель Microsoft выпустил книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию»

Фото: Reuters

2 августа 2021 года Гейтс официально развелся с женой, с которой прожил в браке 27 лет. Свой развод сооснователь Microsoft назвал «очень грустной вехой», а экс-супругу — «прекрасным человеком». После развода Мелинда Гейтс получила акции стоимостью более $3 млрд

Фото: John Lamparski / Getty Images

В июле 2022 года бизнесмен сообщил, что отдаст почти все свое состояние на благотворительность. «Я буду двигаться вниз и в конечном итоге выйду из списка самых богатых людей мира», — заявлял миллиардер. $20 млрд он планировал передать своему благотворительному фонду Bill & Melinda Gates Foundation, который был создан в 2020 году

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

С президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп на закрытом ужине для лидеров технологических компаний и бизнеса в Белом доме, 2025 год

Фото: Brian Snyder / Reuters

На встрече с индонезийскими властями во дворце Мердека в Джакарте, 2025 год

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

После встречи с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в Токио, 2025 год

Фото: Stanislav Kogiku / Pool Photo / AP

Билл Гейтс и его девушка Пола Херд в Лос-Анджелесе, 2025 год

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Слева направо: предприниматель Билл Гейтс, бывший гендир корпорации Microsoft Стив Балмер и нынешний глава Microsoft Сатья Наделла на празднования 50-летия компании в 2025 году

Фото: Jason Redmond / AP

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