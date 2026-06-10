В Индийском океане обнаружили крупнейшее и древнейшее кладбище китов

В юго-восточной части Индийского океана ученые обнаружили самое крупное кладбище китов — оно простирается на сотни километров. Ученые из Китая, Италии и Новой Зеландии, сделавшие это открытие, опубликовали статью о нем в научном журнале Nature.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пэн, С., Чжоу, П., Сун, С. / Nature Фото: Пэн, С., Чжоу, П., Сун, С. / Nature

Сообщается, что это кладбище китов также является самым древним, так как возраст некоторых останков превышает 5 млн лет. Оно же — самое глубокое, находясь на глубине более 7 км. Палеонтолог из Калвертского морского музея в США Стивен Годфри, который был рецензентом статьи в Nature, заявил, что это «по-настоящему уникальное открытие».

Ученые исследовали с помощью подводного аппарата зону тектонического разлома Диамантина, образовавшуюся 50–60 млн лет назад. Именно там они нашли кладбище китов, в том числе там были обнаружены ископаемые останки давно вымерших видов, таких как Pterocetus benguelae. Останки некоторых видов были открыты впервые — один из таких видов ученые по наименованию разлома назвали Pterocetus diamantinae. В общей сложности там были найдены ископаемые останки более чем 470 китов.

Яна Рождественская