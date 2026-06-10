Матери двоих детей в Удмуртии вменили убийство новорожденного

СУ СКР по Удмуртии предъявит обвинение 33-летней жительнице села Селты в убийстве новорожденного (ст. 106 УК). Тело младенца обнаружили на полигоне ТКО в Увинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что задержанная, скрывая свою беременность, родила ребенка, не обращаясь за медицинской помощью. «После родов подозреваемая задушила новорожденного и хранила его тело дома. 7 июня она избавилась от тела ребенка, выбросив его в мусорный контейнер рядом с домом»,— говорится в сообщении.

Личность женщины установили сотрудники полиции. Она является матерью двоих детей. В настоящий момент фигурантка задержана, она подтвердила свою причастность к преступлению. По статье предусмотрено до четырех лет лишения свободы. Следствие готовит материалы для ходатайства в суд об аресте задержанной.