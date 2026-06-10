Новак предложил повысить инвествычет до 5–6% вместо 8–12%

Вице-премьер России Александр Новак предложил компромисс по увеличению федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ): повысить его до 5-6%, а не до 8-12%, как предлагали в РСПП. Такое предложение он высказал в ходе совещания президента с членами правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Можно было бы подкрутить этот инструмент и не 3% условно сделать, но и не 8%, не 12%, как предлагает Минэкономразвития и Александр Николаевич (глава РСПП Шохин.— "Ъ"), хотя бы повысить с 3 до 5-6%», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в 2025 году на ФИНВ было заложено 150 млрд руб., из которых использовано всего 26 млрд руб.

На том же совещании президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предлагал повысить размер ФИНВ с 3% до 8%. В феврале господин Шохин говорил о предложении Минэкономики поднять показатель до 12%.