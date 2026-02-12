Минэкономики предложило повысить ставку ФИНВ до 12%

Минэкономики предложило увеличить размер федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) с 3 до 12% с возможностью обнуления федеральной части налога на прибыль. Об этом «Ведомостям» рассказали глава РСПП Александр Шохин и председатель «Деловой России» Алексей Репик, уточнив, что это согласованная с бизнесом позиция. Представитель Минэкономики подтвердил, что вариант с повышением до 12% обсуждается, при необходимости будут приняты меры по корректировке.

В Минфине к инициативе отнеслись сдержанно. Статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов заявил изданию, что ведомство знает о предложениях, но «надо мониторить 2026 год и принимать решение по его итогу». Он напомнил, что Минфин уже согласился расширить перечень компаний, которые могут получить вычет в рамках одной группы.

Необходимость донастройки механизма связана с низкой востребованностью ФИНВ: по оценкам Шохина, из заложенных 150 млрд руб. по итогам 2025 года компании выбрали не более 20 млрд руб. После заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, прошедшего в начале декабря, президент Владимир Путин поручил правительству модернизировать инструмент и выйти на запланированные объемы финансирования.

