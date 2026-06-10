Новак предложил провести ревизию инвестпроектов

Вице-премьер России Александр Новак на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным предложил провести ревизию инвестиционных проектов и помочь некоторым из них по существующим программ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Орешкин (слева) и Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Максим Орешкин (слева) и Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Новака, которые приводит «РИА Новости», ревизию должны провести федеральные органы. По ее итогам, отметил вице-премьер, должен появиться список из 50-100 проектов, которые были начаты, но сейчас остановлены, или те, которые можно было бы реализовать.

В мае в интервью газете «Ведомости» господин Новак говорил, что с 2025 года инвестиции начали сокращаться (на тот год на 2,3%) после нескольких лет активного роста. Он объяснил это жесткой денежно-кредитной политикой. Рост инвестиций он ожидает с 2027 года.