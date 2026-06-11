В Москве начали проводить сессии с бизнесом для прогнозирования потребности в кадрах

Правительство Москвы запустило серию отраслевых стратегических сессий с крупнейшими работодателями для подготовки прогноза потребности экономики в кадрах до 2033 года. Об этом сообщила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Москва впервые проводит серию стратегических сессий с представителями различных отраслей, чтобы обсудить напрямую с бизнесом тенденции в секторах экономики, потребность в кадрах, которую испытывают компании, запросы работодателей к новым сотрудникам и их навыкам»,— сказала Мария Багреева.

Первая сессия — «Лаборатория розничной торговли» — собрала представителей X5, «Магнита», «Ленты», «ВкусВилла», «М.Видео», Сбера и отраслевых ассоциаций. По словам госпожи Багреевой, в отрасли, где занято более 830 тыс. москвичей (почти 10% работающих), за семь лет число сотрудников сократилось на 208 тыс. человек из-за автоматизации и роста онлайн-торговли. При этом занятость в e-commerce, логистике и IT выросла за пять лет на 42 тыс. человек.

«Важно, чтобы экономическое планирование проходило в тесном контакте с бизнесом. Без подобных консультаций ни один достоверный прогноз не может быть сформирован»,— сказал глава центра финансовой аналитики «Сбербанка» Михаил Матовников. Результаты сессий лягут в основу прогноза кадровой потребности Москвы до 2033 года и федеральной стратегии кадрового обеспечения до 2036 года. Аналогичные мероприятия пройдут по всем ключевым отраслям столичной экономики.