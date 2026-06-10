Honda отозвала 880 тыс. автомобилей в США

Honda отозвала более 880 тыс. автомобилей в США, среди них — Honda Pilot, Ridgeline, Passport, Acura MDX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) США.

Отзыв связан с дефектами некоторых компонентов задней подвески. В их числе — рычаг подвески, что, как пишет Reuters, может привести к потере управления и контроля. Однако на данный момент компания не получала сообщений о травмах и авариях из-за него.

По оценке Honda, дефект наблюдается менее чем у 1% автомобилей.

Яна Рождественская