В России запретят продажу «выращенных бриллиантов»

С 1 сентября 2026 года наименование «бриллиант» в России можно будет применять только к камням природного происхождения. Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства. Для алмазов неприродного происхождения кабмин утвердил термин «ограненный синтетический алмаз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Изменения направлены на повышение прозрачности ювелирной витрины для потребителей, пояснил замглавы Минфина Алексей Моисеев. «Драгоценные изделия — это значимая покупка, которая зачастую связана с подарком, семейной историей и долгосрочной ценностью. Поэтому потребитель должен видеть корректную и достоверную информацию о происхождении камня»,— сказал он (цитата по сайту Минфина).

После вступления в силу изменений при продаже выращенных камней нельзя будет обозначать качественно-цветовые характеристики бриллиантов и вес в каратах. Допускается только указание веса камня в граммах, а на ярлыках и бирках — маркировка «синтетический». В отношении изделий с синтетическими камнями не разрешается использование терминов, создающих у потребителя впечатление природного происхождения камня, в том числе «драгоценный» или «экологичный».

В алмазодобывающей корпорации АЛРОСА считают, что подход соответствует международной практике: например, GIA (Gemological Institute of America, Геммологический институт Америки), разработавший систему «4C» (цвет, чистота, вес, огранка) для оценки бриллиантов, перестал использовать ее для оценки синтетических изделий в 2025 году.

Нововведения появились в контексте роста спроса на синтетические изделия. В январе—марте ювелирные сети зафиксировали рост их доли в структуре продаж в 2,9 раза год к году, до 25% продаж. Потребителей украшения привлекают более низкой ценой. Для ритейлеров продажа изделий с искусственными камнями более рентабельна: по оценке исполнительного директора ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимира Збойкова, в оптовой закупке искусственный бриллиант в 1 карат стоит в среднем $100 (7,6 тыс. руб.), аналогичный природный — $4,5 тыс. (342,2 тыс. руб.).

Подробнее — в материале “Ъ” «Лучшие друзья синтетики».

Виктория Колганова