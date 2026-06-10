Путин назвал число обратившихся за семейным налоговым вычетом россиян

За 10 дней около 1,5 млн россиян подали заявления на возврат части уплаченного в прошлом году НДФЛ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, выплаты уже начали поступать на счета родителей.

«Мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержки. Важно, чтобы семьи удобно и быстро могли получить дополнительную поддержку от государства»,— сказал господин Путин на совещании с членами правительства.

Владимир Путин назвал справедливым решение снизить до 6% подоходный налог для работающих родителей с невысокими доходами. «Оно соответствует духу, логике всей нашей демографической и социальной политики»,— отметил президент.

С 1 июня работающие родители, которые воспитывают двух и более детей и имеют невысокие доходы, получили право на возврат большей части НДФЛ, уплаченного в предыдущем году. Если семью признают нуждающейся, налог пересчитывают по сниженной ставке 6%. Льгота доступна в том числе для усыновителей и опекунов. Получатели выплаты должны быть официально трудоустроены в России и иметь статус налогового резидента.