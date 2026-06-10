В Орле к финалу подходит рассмотрение дела о выводе €2,4 миллионов в Сингапур

В Железнодорожном райсуде Орла подходит к концу процесс над бывшим руководителем местного отделения «Россельхозбанка» Михаилом Шихманом, которого обвиняют в превышении полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как сообщает «Ъ», на последних заседаниях проходил допрос подсудимого, скоро стороны начнут подготовку к прениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-директор орловского филиала Россельхозбанка Михаил Шихман

Фото: Орловский ГАУ Экс-директор орловского филиала Россельхозбанка Михаил Шихман

Фото: Орловский ГАУ

По версии ФСБ, в 2020 году банкир одобрил сомнительный зарубежный перевод €2,4 млн со счетов ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат», чем нанес ущерб банку почти в 168 млн руб. Ранее по этому же делу реальный срок уже получил директор компании-клиента.

Сам подсудимый, находящийся под арестом, вину категорически отрицает. На текущих допросах он заявил, что его пытаются сделать крайним за чужие ошибки. Защита Шихмана строится на том, что спорную транзакцию он изначально заблокировал, а финальный контроль и проведение платежа юридически и технически лежали на московском сервисном центре головного офиса.

Следующее заседание пройдет 17 июня.