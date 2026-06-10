Прощание с Людмилой Чурсиной пройдет 12 июня в Петербурге
Народную артистку СССР Людмилу Чурсину похоронят на Сестрорецком кладбище 12 июня. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Храм для отпевания еще выбирается, пишут «Известия».
Храм для отпевания еще выбирается
Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ
Людмила Чурсина служила в Театре Российской Армии с 1963 года, снялась в десятках фильмов, включая «Угрюм-реку» и «Сказку о царе Салтане». Ей было 83 года. Точное время и место прощания объявят позднее.