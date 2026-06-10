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Белоусов вручил звезды Героев России бойцам СВО

Министр обороны Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» — отличившимся участникам СВО. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной, сообщили в Минобороны.

Андрей Белоусов

Андрей Белоусов

Фото: Министрерство обороны РФ

Андрей Белоусов

Фото: Министрерство обороны РФ

Глава военного ведомства поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе. Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами награждения. На них министр вручает «Золотые Звезды» двум военнослужащим — полковнику Рамилю Фасхутдинову и старшему матросу Ивану Соботинскому.

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