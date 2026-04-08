«Ижсталь» объявила о продлении контракта с главным тренером Рамилем Сайфуллиным

Хоккейный клуб «Ижсталь» продлил контракт с главным тренером Рамилем Сайфуллиным на два сезона. Под его руководством в марте 2026 года «сталевары» впервые за девять лет вышли в плей-офф ВХЛ. Регулярный чемпионат «Ижсталь» закончила на 13-й строчке. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Рамиль Сайфуллин вновь присоединился к «сталеварам» в феврале 2025 года в качестве замдиректора по стратегическому развитию. В июне он вновь занял должность главного тренера, заменив Андрея Шефера.

Напомним, Рамиль Сайфуллин — воспитанник ижевской школы хоккея. Мастер спорта России и Казахстана, а также чемпионом МХЛ-Б сезона 2013/14 в качестве главного тренера клуба «Беркуты Кубани». Работал в клубной системе «ЦСКА» и «Авангард». Возглавлял тренерский штаб «Ижстали» в сезонах с 2019-го по 2023 года.