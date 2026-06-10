Россияне стали чаще проходить комплексные обследования

С начала года число обращений для комплексного чекапа выросло на 13% по сравнению с прошлым годом, следует из совместного исследования «МегаФона» и проекта «Индекс.ИНВИТРО», которое есть у «Ъ». Аналитики отметили растущий интерес к российской диагностике со стороны иностранцев.

Лидерами по числу заказов диагностических услуг на 100 человек стали Курганская область (6,2), Республика Алтай (5,97), Новосибирская (5,55), Челябинская (5,51) и Калининградская области (5,2). Чаще всего обследуются россияне старше 57 лет — на них приходится более 22% визитов в лаборатории. Женщины составляют порядка 65% клиентов.

В интернете медицинские сайты активнее всего посещают пользователи 35–44 лет (34% аудитории), тогда как доля молодежи до 24 лет не превышает 2,5%. Основные всплески интереса приходятся на весну и осень: пик 2025 года зафиксирован в октябре (+20% к среднегодовому трафику).

Иностранные гости также проявляют интерес к российской диагностике. В этом году 60% зарубежного трафика на сайтах медучреждений обеспечили пользователи из Беларуси, Турции, Китая, Египта и Таиланда.