Путин утвердил сроки за фальшивые справки об отсутствии опасных болезней

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за подделку и сбыт поддельных справок об отсутствии опасных заболеваний. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За подделку или использование поддельной справки об отсутствии опасного для окружающих заболевания грозит лишение свободы до четырех лет со штрафом до 1 млн рублей. Если речь идет о подделке справки об отсутствии инфекционного заболевания, наказание строже: лишение свободы до пяти лет со штрафом до 1,5 млн рублей.

Когда преступление совершено через интернет, с использованием служебного положения, группой лиц по сговору или для сокрытия другого преступления, срок лишения свободы увеличивается до шести лет, штраф составит от 1 до 2 млн рублей. За деяния, совершенные организованной группой, а также повлекшие массовое заражение людей или иные тяжкие последствия, предусмотрено лишение свободы до восьми лет со штрафом до 3 млн рублей.