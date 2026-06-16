Леди с подиума

Начало теплого сезона празднуем традиционным взглядом на главные тренды с Недель моды в Париже и Милане сезона весна-лето 2026. В этом году женственность подчеркивается цветочными мотивами, прозрачными тканями и новым взглядом на классические предметы гардероба.

Мягкая женственность

Мода отказывается от кричащей гиперсексуальности в пользу чувственной и спокойной женственности. После нескольких сезонов, наполненных эстетикой 2000-х и агрессивными цифровыми принтами, модный мир выбирает тишину — но не надоевший минимализм, а скорее приятную мягкость. На подиумах доминируют текучие ткани: шелк, прозрачный трикотаж и расслабленные жакеты, которые движутся вместе с телом. Самые влиятельные образы выглядят почти случайно, но за этой легкостью стоит идеально выстроенная эстетика: длинная белая рубашка поверх купальника, объемный мужской пиджак на голое тело и минимум украшений, создающих ощущение спокойствия.

Цветы? Летом? Как оригинально

Флористика стала одним из главных принтов сезона, проявив себя на нескольких уровнях: от классического цветочного узора Chloe и Miu Miu до объемных цветочных деталей Balenciaga и Chanel. Особого внимания заслуживает «смазанный» цветочный узор, будто сфотографированный на длинной выдержке. Цветочные мотивы можно встретить на летящих платьях и юбках в натуральных материалах, что придает образам ощущение свежести и единения с природой.

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Колор-блокинг

Главный стилистический прием сезона — смелое сочетание ярких базовых цветов, которое модные эксперты уже назвали секретом летнего стиля 2026 года. Вместо приглушенных тонов прошлых сезонов дизайнеры активно работают с чистыми оттенками красного, синего, желтого и их производными, а также с современной схемой CMYK (голубой, пурпурный, желтый, черный). На Неделе моды в Милане этот тренд проявился особенно заметно: от ярко-желтого кожаного плаща Tod’s до зеленой куртки Marni.

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Переосмысленный костюм

Классический женский костюм стал свежее и моложе благодаря новым пропорциям. Chanel укоротила двубортный жакет и сочетала его с юбкой с запахом и необработанными краями, Dior предложила укороченную версию знаменитого жакета Bar с короткой плиссированной юбкой, а Max Mara затянула жакет эластичным шнуром. Параллельно набирает популярность крой «песочные часы» с подчеркнутой талией и акцентом на бедра и плечи, который Loewe применила к кожаным жакетам. Также в моду возвращаются юбки-годе с их волнообразным движением: от узкой расклешенной версии до более короткой, в стиле фигуристки.

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Прозрачные ткани и эстетика белья

Разумная откровенность снискала популярность, при этом осталась изящной и утонченной. Главный тренд — гипюр и другие прозрачные ткани: платья из этого материала показали Zimmermann и Valentino. В коллекции Calvin Klein платья были полностью сшиты из эластичных лент с логотипом бренда, а вырез на жакетах открывает край бюстгальтера. Бельевая эстетика также обыгрывается через сочетание юбок с заниженной талией и демонстрацию нижнего белья — особенно популярный прием стритстайла последних пары лет.

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Сумки с животным принтом

Главным желанным аксессуаром сезона стали сумки в анималистичном стиле. В моду вошла игривость, и теперь не важно, будет ли это кожа «под крокодила», модные зебровые тоуты или классика жанра — леопард, без которого уже невозможно представить ни один модный гардероб. Эти выразительные аксессуары становятся центральным элементом образа, добавляя ему дерзости и динамики.

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Илья Петрук