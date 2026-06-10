В Мурманской области запустилась программа «Туризм для своих»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о старте программы бесплатных экскурсий для жителей региона «Туризм для своих». В этом году охват увеличен до 5 тысяч человек. Уже открыта запись на пешие и автобусные маршруты по знаковым местам Заполярья — от Никеля и Умбы до Териберки, Кировска, Мончегорска и Апатитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уже открыта запись на пешие и автобусные маршруты по знаковым местам Заполярья

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Уже открыта запись на пешие и автобусные маршруты по знаковым местам Заполярья

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

«Мы делаем все, чтобы наши жители видели больше, знали свой край лучше, по-настоящему им гордились и чаще открывали для себя Север заново — живой, красивый и разный»,— подчеркнул господин Чибис.

Программа включает посещение музеев и ключевых туристических точек Кольского полуострова.

Кирилл Конторщиков