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В Мурманской области запустилась программа «Туризм для своих»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о старте программы бесплатных экскурсий для жителей региона «Туризм для своих». В этом году охват увеличен до 5 тысяч человек. Уже открыта запись на пешие и автобусные маршруты по знаковым местам Заполярья — от Никеля и Умбы до Териберки, Кировска, Мончегорска и Апатитов.

Уже открыта запись на пешие и автобусные маршруты по знаковым местам Заполярья

Уже открыта запись на пешие и автобусные маршруты по знаковым местам Заполярья

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Уже открыта запись на пешие и автобусные маршруты по знаковым местам Заполярья

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

«Мы делаем все, чтобы наши жители видели больше, знали свой край лучше, по-настоящему им гордились и чаще открывали для себя Север заново — живой, красивый и разный»,— подчеркнул господин Чибис.

Программа включает посещение музеев и ключевых туристических точек Кольского полуострова.

Кирилл Конторщиков

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