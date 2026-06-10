Катера «Калашникова» охотятся на морские дроны в Черном море

Скоростные катера проекта 02510 «БК-16» концерна «Калашников» задействованы для уничтожения надводных беспилотников противника. В интервью ТАСС накануне салона «Флот-2026» представитель концерна сообщил, что морские цели подавляются штатным вооружением, установленным непосредственно на катере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Морские цели подавляются штатным вооружением

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Морские цели подавляются штатным вооружением

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Катер, способный разгоняться до 42 узлов, защищен броней и может нести до четырех пулеметов или боевой модуль с гранатометом. Предназначен для высадки десанта до 19 человек, патрулирования и эвакуации. Ранее «Калашников» открыл на ПМЭФ завод промышленных роботов, а на «Флоте-2026» в Кронштадте показали корабли и катера — правда, доступ на причал для зрителей был закрыт.

Кирилл Конторщиков