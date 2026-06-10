Участницам избиения сверстницы в скейт-парке Ижевска избрали меру пресечения

Двум 16-летним фигуранткам уголовного дела о жестоком избиении сверстницы в скейт-парке возле УдГУ назначили запрет определенных действий. Такое решение принял Индустриальный райсуд Ижевска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Им инкриминируется хулиганство группой лиц по предварительному сговору (ст. 213 УК, до семи лет лишения свободы). Следствие считает, что они спровоцировали конфликт и избили незнакомую 15-летнюю девушку. Обвиняемые, их защитники и законные представители не возражали против избранной меры пресечения.

Напомним, конфликт произошел в конце мая. По предварительным данным, участницам группового избиения не понравился неформальный внешний вид сверстницы. Пострадавшую били по лицу и пинали ногами не менее трех человек. В дальнейшем подростка госпитализировали. Доклад по уголовному делу запросил председатель СКР Александр Бастрыкин.