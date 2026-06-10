Из Петербурга с начала года депортировали 4 тысячи нелегальных мигрантов

Судебные приставы с января по июнь препроводили до пограничного контроля в Пулково 4050 иностранцев, нарушивших правила пребывания в России. Все они были выдворены по решению суда, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большинство среди высланных — граждане Узбекистана и Таджикистана

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Большинство среди высланных — граждане Узбекистана и Таджикистана

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Большинство среди высланных — граждане Узбекистана и Таджикистана. В списке также оказались выходцы из Азербайджана, Пакистана, Нигерии, Ливана, Иордании, Судана и Бразилии. Некоторые не имеют гражданства вовсе. Каждого нарушителя привлекли к административной ответственности за незаконный въезд или нарушение режима пребывания.

Отметим, что за весь прошлый 2025 год из Петербурга выслали чуть больше 8 тысяч мигрантов.

Карина Дроздецкая