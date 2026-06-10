«Синдром оборотня» будут лечить по новому стандарту

Минздрав РФ впервые разработал и опубликовал стандарт оказания медицинской помощи при чрезмерной волосатости определенных участков тела в результате гипертрихоза («синдром оборотня»). В список необходимых мер для взрослых пациентов внесли посещение косметолога и удаление волос, следует из текста документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Гипертрихоз возникает из-за проблем с щитовидной железой или аутоиммунных нарушений. Формы заболевания могут быть разными — от небольшого увеличения волосяного покрова на конкретных участках до массового роста волос на теле. В стандарте указано, что заболевшему потребуется осмотр врача-косметолога и эндокринолога. Пациенту предстоит пройти биопсию кожи — сдать на исследование образец пораженной ткани.

В рамках лечения пациент пройдет процедуры полного разрушения волосяной луковицы или уничтожения только видимой части волосяного покрова на поверхности тела. Медицинские услуги ему окажут амбулаторно. Средняя продолжительность лечения, говорится в стандарте, составит 365 дней.

Геор Габараев