Военные нужды упомянули в новой авиационной стратегии Германии

Правительство Германии утвердило новую стратегию развития авиации страны на 15 лет. Впервые документ охватывает вопросы гражданской и военной авиации в комплексе, отметили в пресс-службе.

В публикации на сайте немецкого кабмина указано, что новая стратегия призвана сделать авиационную отрасль устойчивой, безопасной и конкурентоспособной. Стратегия также направлена на увеличение использования возобновляемых видов топлива в авиации.

«Авиационная промышленность — это высокотехнологичный промышленный сектор, который способствует развитию инноваций, обеспечивает добавленную стоимость и гарантирует высококвалифицированные рабочие места. Эта отрасль вносит значительный вклад в сильную и эффективную промышленную базу Германии, а также в способность Вооруженных сил Германии выполнять свои задачи и оставаться боеспособными», — отметили в правительстве.

Отдельно отмечается создание новой правовой базы для разработки беспилотных летательных аппаратов. «Правительство также хочет использовать экономический потенциал беспилотных летательных аппаратов. С этой целью планируется, к примеру, разработать национальный закон о беспилотной авиации ... к концу 2026 года», — добавили в пресс-службе.