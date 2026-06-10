Токаев выразил надежду на встречу с Трампом в конце года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассчитывает встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом в конце года. Об этом господин Токаев сообщил во время встречи со спецпосланником президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Казахстан твердо настроен на дальнейшее углубление расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки»,— сказал Касым-Жомарт Токаев (цитата по сайту президента Казахстана). Серджио Гор ответил: «Могу заверить, что у вас есть друг в Белом доме. Президент Трамп высоко ценит вашу деятельность».

Предыдущая встреча Касым-Жомарта Токаева и Дональда Трампа состоялась 19 февраля во время первого заседания созданного президентом США «Совета мира» в Вашингтоне. Казахстан стал одной из 28 стран-учредителей.