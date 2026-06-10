Следствие занялось «Экологистикой»

В уклонении от уплаты налогов как минимум на полмиллиарда рублей обвиняется гендиректор специализирующегося на вывозе твердых бытовых отходов ООО «Экологистика» Рустам Кочесоков. Криминальная схема заключалась в искажении финансовой отчетности. В частности, часть затрат на утилизацию мусора фигурант, по версии правоохранителей, списывал на подконтрольные фирмы-однодневки, которые якобы также участвовали в реализации госконтрактов, несли расходы и получали за это незаконные вычеты по НДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор ООО «Экологистика» Рустам Кочесоков

Фото: Telegram канал ООО «Экологистика» Гендиректор ООО «Экологистика» Рустам Кочесоков

Фото: Telegram канал ООО «Экологистика»

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с организации в отношении гендиректора московского ООО «Экологистика» Рустама Кочесокова. Предприниматель из Кабардино-Балкарии, зарегистрированный и проживающий в Москве, был задержан в своей столичной квартире. У него дома, а также в офисе компании на Бережковской набережной, 12 был проведен обыск. В СКР сообщили об изъятии хозяйственно-финансовой документации, по которой назначен ряд судебных экспертиз, включая налоговую и бухгалтерскую.

Силовики доставили бизнесмена к следователю для допроса, по окончании которого фигуранту предъявили обвинение и, по данным “Ъ”, отпустили под подписку о невыезде.

Вменяемое 39-летнему Рустаму Кочесокову в вину преступление сводится к уклонению от уплаты налогов как минимум на 500 млн руб. Для этого, по версии следствия, руководитель компании «Экологистика», являющейся монополистом по сбору твердых коммунальных отходов в Кабардино-Балкарии, использовал фиктивные фирмы-однодневки. Из подаваемой в налоговый орган бухгалтерской и налоговой отчетности следовало, что они якобы участвовали в исполнении госконтрактов и несли некие расходы, за что получали незаконные вычеты по НДС.

Свою вину в инкриминированном деянии Рустам Кочесоков, по данным “Ъ”, не признал.

ООО «Экологистика» было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии в 2017 году. Его основным видом деятельности заявлен сбор неопасных отходов. В августе 2019 года у компании сменился учредитель и гендиректор, которым стал местный предприниматель Тамирлан Гедгагов. До этого он возглавлял зарегистрированное в Нальчике ООО «Гарант», также специализировавшееся на сборе неопасных отходов.

Там же до августа 2024 года находилось и ООО «Экологистика» со скромным уставным капиталом 10 тыс. руб. Однако менее чем через год после переезда компании в Москву он вырос до 20 млрд руб. «Экологистика» продолжала работать исключительно в Кабардино-Балкарии, где вплоть до мая 2026 года была региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Начиная с января 2018 года компания заключила в системе госзакупок 2597 контрактов на общую сумму 2,4 млрд руб. За прошлый год выручка «Экологистики» составила 1,5 млрд руб.

Среди ее заказчиков значатся практически все госструктуры республики, включая учебные и социальные учреждения, администрацию, МВД, МЧС и местное следственное управление СКР. С последним 23 апреля 2026 года «Экологистика» заключила очередной договор на вывоз неопасных отходов почти на 178 тыс. руб.

Гендиректором компании Рустам Кочесоков стал 1 февраля 2021 года, когда соответствующие полномочия ему передал господин Гедгагов, оставшийся в организации лишь в качестве учредителя. По данным “Ъ”, к нему у правоохранительных органов пока никаких претензий нет.

Стоит также отметить, что, по данным Федеральной налоговой службы, на 1 мая 2026 года налоговая задолженность ООО «Экологистика», включая пени и штрафы, составляла 1,5 млрд руб.

Олег Рубникович