Минфин разместил восьмилетние ОФЗ объемом 53,5 млрд рублей

Министерство финансов России разместило ОФЗ-ПД (облигации федерального займа с постоянным купонным доходом.—"Ъ") серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года. Общий объем проданных бумаг составил 53,5 млрд руб. при спросе 102,7 млрд руб., передает «Интерфакс».

Средневзвешенная цена на состоявшемся 10 июня аукционе — 85,8025% от номинала, что соответствует доходности 14,84% годовых, уточнили в ведомстве. Выручка от торгов достигла 47,1 млрд руб. Размещение проводилось в пределах доступного остатка.

3 июня Минфин размещал трехлетние ОФЗ объемом более 35 млрд руб. Тогда выручка от аукциона составляла 30,7 млрд руб.