Ритейлер WH Smith: продажи в аэропортах падают из-за войны в Иране

Британский ритейлер WH Smith, управляющий 1,2 тыс. торговых точек в аэропортах, больницах и на вокзалах в разных странах, сообщил о существенном сокращении числа покупателей в аэропортах и снижении там продаж из-за войны в Иране. Продажи WH Smith в аэропортах в течение семи недель до 6 июня сократились на 2% в сравнении с тем же периодом 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vasily Fedosenko / Reuters Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Из-за ухудшения показателей WH Smith сообщил о намерении привлечь дополнительный капитал на £100 млн ($134 млн) для улучшения своего баланса, выплаты долгов и инвестиций в технологии. Кроме того, ритейлер собирается закрыть нерентабельные магазины. После публикации этого заявления акции WH Smith упали на 16%.

Война в Иране негативно влияет на многие сектора экономики — воздействие на авиаперевозки особенно существенно из-за роста цен на авиатопливо и перебоев в авиасообщении на Ближнем Востоке. На прошлой неделе Международная ассоциация воздушного транспорта сообщила, что дополнительные расходы мировых авиакомпаний на топливо, связанные с ростом цен из-за войны в Иране, составят почти $100 млрд, а их прибыль из-за этого сократится вдвое.

Яна Рождественская