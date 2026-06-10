В Орловской области разыгрывают подряды на вывоз мусора за 654 млн рублей

Региональный оператор ООО УК «Зеленая роща» объявил 14 электронных аукционов на транспортирование твердых коммунальных отходов (ТКО) в Орловской области. Совокупная стоимость договоров составляет 653,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года исполнитель будет доставлять ТКО от мест накопления на мусоросортировочный комплекс ООО «Экополис».

В зону обслуживания войдут Железнодорожный, Заводской, Советский, Северный районы Орла, Колпнянский, Покровский, Свердловский, Глазуновский, Малоархангельский, Кромской, Дмитровский, Троснянский, Сосковский, Шаблыкинский, Урицкий, Знаменский, Хотынецкий, Новосильский, Верховский, Залегощенский, Корсаковский, Новодеревеньковский, Ливенский, Краснозоренский, Должанский, Мценский районы области, а также города Ливны и Мценск.

По данным Rusprofile, ООО УК «Зеленая роща» зарегистрировано в июне 2015 года в Орле. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Александр Семенов. Учредитель — АО «Корпорация развития Орловской области», подконтрольное властям региона. Выручка «Зеленой рощи» в 2025 году составила 1,2 млрд, чистая прибыль — 689 тыс. руб.

Наибольшая начальная цена договора установлена для лота, предполагающего транспортирование ТКО из части Заводского района Орла, и составляет 86,9 млн руб. Самый бюджетный лот оценивается в 20,3 млн руб. — для вывоза мусора из Корсаковского и Новодеревеньковского районов.

Заявки на аукционы принимаются до 17 июня, итоги подведут 18-го.

В начале недели стало известно, что Липецкая область ищет перевозчиков ТКО на три месяца за 156 млн руб. Итоги аукционов подведут 18 июня.

Кабира Гасанова