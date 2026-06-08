Липецкая область ищет перевозчиков ТКО на три месяца за 156 млн рублей

АО «Экопром-Липецк» — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — объявило четыре закупки на оказание услуг по транспортированию мусора. Совокупная стоимость контрактов — 156 млн руб. Срок их действия — с 1 июля по 30 сентября этого года. Это следует из данных госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Самый крупный лот оценивается в 106,9 млн руб. Исполнителю предстоит транспортировать ТКО от мест накопления Советского, Левобережного (включая крупногабаритные отходы), а также Правобережного и Октябрьского округов Липецка. Отходы необходимо доставлять на перегрузочную станцию регоператора, а оттуда — на объект «Экотехнопарк Липецкого района». В обязанности подрядчика входят погрузка ТКО, включая места бесконтейнерного сбора, уборка мест погрузки от просыпавшихся отходов, транспортирование, разгрузка с фиксацией массы, а также иные действия, необходимые для оказания услуги.

Еще три закупки касаются транспортирования ТКО от мест накопления на территории муниципальных округов. На Липецкий округ выделено 29,8 млн руб., на Задонский — 11,8 млн руб., на Хлевенский — 8 млн руб.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 16 июня. Подведение итогов — 18 июня.

По данным Rusprofile, АО «Экопром-Липецк» зарегистрировано в Липецке в 2004 году. Уставный капитал — 1,3 млн руб. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Учредители не раскрываются. В 2025 году выручка компании составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 4,3 млн руб. Гендиректор — Елена Евстратова.

«Ъ-Черноземье» в январе сообщал, что по итогам аналогичных аукционов на первый квартал были определены два подрядчика для перевозок мусора. Совокупная стоимость заключенных тогда контрактов превысила 110 млн руб. Исполнителями выступили ООО «Липецкая областная коммунальная компания» (контракт на 9,6 млн руб.) и ООО «Специализированная транспортная компания» (контракты на 15 млн и 86,8 млн руб.). Срок оказания услуг по тем договорам был установлен до 31 марта.

Анна Швечикова