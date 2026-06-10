Все запущено

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о популярном сейчас косметическом компоненте — пептидах: что это такое, чем они интересны и на какие средства с пептидами стоит обратить внимание.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Вы когда-нибудь слышали о пептидах? Это новейшее увлечение биохакингом — инъекционные препараты, обещающие чистую кожу, наращивание мышечной массы, снижение жировой массы и прилив энергии. Если верить всему, что о них говорят, то они кажутся панацеей не только от преждевременной старости, но и лекарством от всех болезней.

Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, также известные как микропротеины, которые организм вырабатывает естественным образом для регулирования таких процессов, как высвобождение гормонов, метаболизм, иммунный ответ и восстановление тканей. Воспроизводить пептиды можно искусственным путем, имитируя их природные свойства; наиболее яркими примерами являются GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1), препараты для похудения или инсулин, используемый в лечении диабета с 1922 года. То есть тема далеко не новая.

Нана Перфильева



Почему именно сейчас мы наблюдаем такой всплеск интереса к пептидам? По мнению Наны Перфильевой, врача клиники эстетической медицины «Клазко», во многом это связано с развитием регенеративной медицины и концепции здорового долголетия. «Сегодня пептиды рассматриваются как один из перспективных инструментов для поддержания процессов восстановления и регуляции в организме»,— говорит она и добавляет, что они являются своеобразными «смс-сообщениями», с их помощью клетки обмениваются информацией и получают определенные команды — когда необходимо запустить восстановление тканей, усилить выработку коллагена, снизить воспаление или активировать рост новых сосудов.

«Мне нравится сравнивать пептиды с ключом и замком. Каждый пептид создан для выполнения определенной задачи и взаимодействует с конкретной мишенью»,— говорит доктор Перфильева.

За последние несколько лет пептиды постепенно проникли во все сегменты рынка средств по уходу за кожей. Все инновации сосредоточены на «замедленном старении», долголетии (у нас принято употреблять кальку с английского — «лонживити») и процедурах, направленных на укрепление кожного барьера, которые стирают грань между домашним уходом за кожей и салонными процедурами. Формулы, богатые пептидами, появляются повсюду: в кремах для лица, сыворотках, патчах, бальзамах для губ, а в профессиональной косметике- в средствах, используемых после микронидлинга или поверхностных лазерных процедур, чтобы помочь коже быстрее восстановиться.

Как выбрать правильный, тот самый, максимально эффективный пептид? Главное правило — не выбирать по принципу «это сейчас модно, значит, мне тоже нужно». Выбор всегда должен начинаться с постановки задачи — уверена доктор Перфильева. «Если речь идет об улучшении качества кожи, используются одни пептиды. Если необходимо ускорить восстановление и заживление тканей — другие. Для поддержки мышечной ткани применяются третьи, а для работы с возрастными изменениями — четвертые. Поэтому вопрос должен звучать не "какой пептид лучше", а "какую задачу мы хотим решить"»,— говорит она.

Важно понимать, что существуют и разные методы доставки — кремы, назальные спреи и инъекционные препараты). По мнению специалистов, чем глубже расположена мишень, на которую планируется воздействие, тем сложнее доставить к ней активную молекулу. То есть большинство косметических пептидных средств в виде кремов и сывороток работают преимущественно в пределах эпидермиса и поверхностных слоев дермы. Инъекционный способ доставки позволяет направить препарат непосредственно в ткань-мишень — в каждом случае нужно учитывать особенности конкретной молекулы и поставленную задачу.

Для тех, кто только планирует начать использование препаратов с пептидами, есть хорошее правило — не вкладываться в такие базовые средства, как, например, гель для умывания (они смываются практически мгновенно и эффект можно не прочувствовать). Отдайте предпочтение сыворотке или увлажняющему крему, которые, как правило, имеют меньший размер молекул и могут проникать в кожу глубже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Mila Moursi, интенсивная омолаживающая сыворотка Rejuvenating Serum: восстанавливает упругость, эластичность и молодость кожи. В составе: биопептидный комплекс Biopeptide EL, экстракт водорослей, мультимолекулярная гиалуроновая кислота Christian Breton, лифтинг-маска для лица из линии Liftox: разглаживает кожу, выравнивает микрорельеф, минимизирует видимость мимических и глубоких морщин, ускоряет обменные процессы. В составе: пептид змеиного яда, экстракт икры, коллаген, экстракт бамбука и ферментированный экстракт сои Biobalance, ампульная антивозрастная сыворотка Highlighter Peptide с комплексом пептидов Matrixyl: подтягивает кожу, увеличивает выработку коллагена, уменьшает видимость морщин и предупреждает их появление Minus 417, интенсивная восстанавливающая сыворотка для контура глаз Intense Recovery Peptide Eye Serum: оказывает регенерирующее и расслабляющее действие, схожее с эффектом от инъекций ботокса, повышает упругость и эластичность кожи, улучшает ее тон и придает сияние. В составе: пептиды, Комплекс витаминов (A, B, C, E, F) и минералов, растительные экстракты и масла Dr Oracle, крем для интенсивного ухода за кожей вокруг глаз Reagen Ideal Peptide Eye Cream: увлажняет, осветляет зону вокруг глаз, уменьшает выраженность мимических морщин, придаёт коже более свежий и сияющий вид. В составе: меристемальные клетки эдельвейса, пептидный комплекс, церамиды, сквалан, пантенол, ниацинамид, растительные экстракты, гиалуроновая кислота d’Alba, омолаживающий ночной крем для лица с пептидами Ampoule Balm White Truffle Anti Wrinkle Cream. В составе: витамин Е, коллаген, пептиды, церамиды Geltek, укрепляющая сыворотка для роста волос с пептидами: предназначена для снижения выпадения и улучшения общего состояния волос THE U, пептидная сыворотка для лица Must have peptide serum: средство для ежедневного ухода за кожей для упругости и сияния кожи. В составе: пептид овса и трипептид Матриксил Geltek, омолаживающий концентрат 5 peptides: сыворотка для лица с антивозрастным действием. В составе: сигнальный (регуляторный) пептид-матрикин Мatrixyl Morphomics, пептиды-миорелаксанты, ремоделирующий трипептид меди Lifecode, гидрогелевые пептидные патчи для глаз с экстрактом зеленого чая: снимают отеки, разглаживают морщины Primaderma, жидкий натуральный питьевой коллаген с витамином С, гиалуроновой кислотой, биотином и пептидами Lifecode, мультипептидный крем для лица с увлажняющим и антивозрастным действием. В составе: комплекс пептидов, масло макадамии, гиалуроновая кислота Don’t Touch My Skin, увлажняющая сыворотка Don't Touch My Hydration: восстанавливает и заживляет кожу, предотвращает возрастные изменения. В составе: пептиды меди, трегалоза, пантенол Следующая фотография 1 / 13 Mila Moursi, интенсивная омолаживающая сыворотка Rejuvenating Serum: восстанавливает упругость, эластичность и молодость кожи. В составе: биопептидный комплекс Biopeptide EL, экстракт водорослей, мультимолекулярная гиалуроновая кислота Christian Breton, лифтинг-маска для лица из линии Liftox: разглаживает кожу, выравнивает микрорельеф, минимизирует видимость мимических и глубоких морщин, ускоряет обменные процессы. В составе: пептид змеиного яда, экстракт икры, коллаген, экстракт бамбука и ферментированный экстракт сои Biobalance, ампульная антивозрастная сыворотка Highlighter Peptide с комплексом пептидов Matrixyl: подтягивает кожу, увеличивает выработку коллагена, уменьшает видимость морщин и предупреждает их появление Minus 417, интенсивная восстанавливающая сыворотка для контура глаз Intense Recovery Peptide Eye Serum: оказывает регенерирующее и расслабляющее действие, схожее с эффектом от инъекций ботокса, повышает упругость и эластичность кожи, улучшает ее тон и придает сияние. В составе: пептиды, Комплекс витаминов (A, B, C, E, F) и минералов, растительные экстракты и масла Dr Oracle, крем для интенсивного ухода за кожей вокруг глаз Reagen Ideal Peptide Eye Cream: увлажняет, осветляет зону вокруг глаз, уменьшает выраженность мимических морщин, придаёт коже более свежий и сияющий вид. В составе: меристемальные клетки эдельвейса, пептидный комплекс, церамиды, сквалан, пантенол, ниацинамид, растительные экстракты, гиалуроновая кислота d’Alba, омолаживающий ночной крем для лица с пептидами Ampoule Balm White Truffle Anti Wrinkle Cream. В составе: витамин Е, коллаген, пептиды, церамиды Geltek, укрепляющая сыворотка для роста волос с пептидами: предназначена для снижения выпадения и улучшения общего состояния волос THE U, пептидная сыворотка для лица Must have peptide serum: средство для ежедневного ухода за кожей для упругости и сияния кожи. В составе: пептид овса и трипептид Матриксил Geltek, омолаживающий концентрат 5 peptides: сыворотка для лица с антивозрастным действием. В составе: сигнальный (регуляторный) пептид-матрикин Мatrixyl Morphomics, пептиды-миорелаксанты, ремоделирующий трипептид меди Lifecode, гидрогелевые пептидные патчи для глаз с экстрактом зеленого чая: снимают отеки, разглаживают морщины Primaderma, жидкий натуральный питьевой коллаген с витамином С, гиалуроновой кислотой, биотином и пептидами Lifecode, мультипептидный крем для лица с увлажняющим и антивозрастным действием. В составе: комплекс пептидов, масло макадамии, гиалуроновая кислота Don’t Touch My Skin, увлажняющая сыворотка Don't Touch My Hydration: восстанавливает и заживляет кожу, предотвращает возрастные изменения. В составе: пептиды меди, трегалоза, пантенол

Ирина Кириенко