Минобрнауки заявило о снижении темпов роста цен на обучение в вузах

Стоимость высшего образования в России в 2026 году будет расти медленнее, чем в предыдущем. По оценкам Минобрнауки, как писал «Ъ», цены на обучение в вузах в этом году вырастут менее чем на 11%. В предыдущем году показатель составил 13%, заявил на заседании профильного комитета Госдумы замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук.

«По предварительным ожиданиям 2026 года, темп роста цен замедляется. Если в прошлом году было в районе 13%, сейчас мы видим меньше 11% — это средний рост по стране», — заявил господин Омельчук РБК.

Университеты могут устанавливать цены на обучение самостоятельно, однако расценки не должны быть меньше затрат вуза на обучение одного студента — эту сумму государство выделяет на одного учащегося на бюджете. Показатель зависит от разных факторов, среди которых рост расходов на преподавателей, инфраструктуру и требования к качеству образовательных программ, рассказывали «Ъ» представители вузов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Учиться себе дороже».