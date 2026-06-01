Учиться себе дороже

Стоимость обучения в российских вузах в 2026 году повысилась на 10,7% — к таким выводам пришли в Минобрнауки по результатам предварительного мониторинга цен. Введенное в этом году регулирование числа платных мест оказало неравномерное влияние на ценообразование — об этом говорят данные университетов, которые изучил “Ъ”. В некоторых из них цены выросли в среднем на 12–14%. В ряде вузов расценки на отдельных специальностях увеличились на треть. Темпы роста цен могут начать снижаться с 2027 года, прогнозируют эксперты.

Как сообщили в Минобрнауки в ответ на запрос “Ъ”, стоимость обучения на первом курсе в вузах в 2026 году повысилась на 10,7% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют результаты предварительного мониторинга ведомства. Окончательные итоги подведут после приемной кампании.

Университеты устанавливают цены на обучение самостоятельно, но расценки должны быть не меньше затрат вуза на обучение одного студента (то есть суммы, которую выделяет государство на одного учащегося на бюджете). Для студентов, переходящих на второй и последующие курсы, оплата не может вырасти сильнее, чем на уровень инфляции.

В 2026 году Минобрнауки впервые распределило не только бюджетные, но и платные места. Если раньше вузы могли набирать на коммерческой основе неограниченное число студентов, то теперь их предельное количество устанавливает правительство. Под ограничение попали 40 специальностей, среди которых самые популярные у студентов-платников направления, выпускников которых, как считают власти, на рынке труда слишком много. Из-за этого вузы уже недосчитались 47 тыс. платных мест. Цена обучения на этих специальностях, сообщили “Ъ” в Минобрнауки, выросла на 10,9%, то есть незначительно выше, чем плата за учебу в среднем. Но это все еще меньше, чем повышалась стоимость обучения в 2025 году (на 13,3%).

“Ъ” запросил у крупных вузов данные об изменении цен. На запрос ответили не все университеты, но большинство ответивших заявило, что регулирование платных мест на стоимость не повлияло.

В МИФИ стоимость в среднем увеличилась на 32,2%: это больше, чем в 2025 и 2024 годах (15,6% и 6,6% соответственно). «Сильнее всего стоимость растет на специальностях, связанных с ядерной физикой, меньше всего на ИТ-специальностях,— рассказал “Ъ” заместитель ответственного секретаря приемной комиссии вуза Алексей Егоров.— МИФИ сознательно удерживает стоимость обучения на всех своих программах ниже рынка, так как ключевая задача университета привлекать талантливых абитуриентов со всего мира». В МГЮА цены выросли в среднем на 5%, но на ряде направлений — до 20%. «Увеличение стоимости обусловлено усилением кадрового обеспечения программ и развитием гибридной образовательной среды»,— пояснили в вузе.

В РАНХиГС сообщили, что стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета выросла в среднем на 12,7%. На отдельных программах — «Управление бизнесом» и «Управление проектами» — рост составил 25%. Количество платных мест в РАНХиГС сократилось на 21,8%, но цены на регулируемые направления в вузе в среднем повысились сопоставимо со всеми остальными — на 12,6%. «Мы стараемся сдерживать рост цен, насколько это возможно без ущерба качеству образования, и ориентируемся на уровень инфляции,— заверил “Ъ” проректор академии Владимир Колодкин.— Несмотря на повышение цен, сохраняется возможность поддерживать абитуриентов, показавших хорошие результаты в учебе, благодаря скидкам и грантам».

В Кубанском госуниверситете обучение подорожало на всех направлениях, больше всего — на 33% — для поступающих на юрфак. «Совокупный бюджет вуза примерно на 60% сформирован за счет платного приема, и введение регулирования таких мест и, как следствие, уменьшение их числа в условиях роста расходов университета повлияло на ценообразование в качестве одного из факторов»,— отметил проректор вуза Семен Кустов. В Самарском университете имени Королева цена выросла примерно на 15%, по отдельным специальностям — на 20–22%. «Сейчас рост стоимости только лишь с учетом номинальной инфляции приводит к убыточным программам и, как следствие, падению качества образования»,— говорит директор департамента финансов вуза Александр Благов. В связи с этим университет уже второй год подряд рассчитывает такую цену, чтобы обеспечить безубыточность обучения. В Новосибирском техническом госуниверситете цена выросла в среднем на 14%. Рост объясняется в том числе необходимостью обеспечивать «паритет с бюджетным финансированием» (речь идет об обязанности вуза выделять на каждого платника столько же средств, сколько на бюджетника), пояснили в пресс-службе вуза. Среди причин индексации университет назвал рост зарплат преподавателей и затрат на содержание инфраструктуры.

«Ежегодный умеренный рост в диапазоне инфляции является объективно обусловленным,— объясняет директор проекта дирекции приоритетных образовательных инициатив РАНХиГС Айрат Сатдыков.— Социально значимой проблемой на практике становится повышение цен, превышающее инфляцию на 15–20 п. п., особенно в ведущих столичных и федеральных вузах, где стоимость уже сейчас исчисляется сотнями тысяч рублей». Он считает, что ограничение увеличения цены по уровню инфляции несет в себе риски, так как затраты вузов превышают выделяемое государством финансирование. «Замораживание цен без компенсации издержек с высокой вероятностью приведет либо к деградации качества образования, либо к возникновению теневых механизмов дополнительного сбора средств со студентов»,— предупреждает он.

«В ряде ведущих вузов стоимость обучения растет значительно быстрее официальной инфляции»,— обращает внимание директор Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Татьяна Клячко. Эксперт считает, что, несмотря на заявления вузов, ограничение платного приема все же сильно влияет на рост цен.

«Пока это не связано с резким изменением спроса на новые профессии или специальности. Уже в прошлом году на фоне ожиданий регулирования платного приема многие университеты начали заранее повышать стоимость обучения»,— объясняет госпожа Клячко. Она полагает, что в ближайшие годы стоимость продолжит расти, но если новых жестких ограничений вводиться не будет, темпы роста будут постепенно замедляться начиная с 2027 года. «Многое будет зависеть от того, какие именно механизмы регулирования государство планирует применять дальше и насколько они будут затрагивать рынок платного образования»,— заключает она. Минобрнауки уже анонсировало планы сократить список специальностей с регулированием платных мест на четверть в 2027 году (см. “Ъ” от 25 мая).

Полина Ячменникова, корсеть “Ъ”