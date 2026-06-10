Главгосэкспертиза одобрила проект ООО «Терминал Восточные ворота» в Новосибирске

Главное управление государственной экспертизы России 8 июня выдало положительное заключение в отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий по проекту строительства контейнерного терминала «Восточные ворота» в Новосибирской области, сообщается в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ).

Как рассказал «Ъ» президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, член общественного совета при Министерстве транспорта РФ Сергей Максимов, в проектную документацию внесены корректировки, учитывающие конструкторские особенности комплекса. Это, по его словам, позволит ввести терминал в эксплуатацию до конца 2026 года. Запуск объекта ранее был запланирован на 2025 год. Перенос сроков обусловлен задержкой с получением разрешительных документов, уточнил Сергей Максимов.

По его словам, итоговый объем инвестиций в строительство контейнерного терминала «Восточные ворота» составил около 2 млрд руб. В настоящее время в числе резидентов ВПЛП девять компаний, общая площадь комплекса — 31 га.

Терминал «Восточные ворота» строится на территории Промышленно-логистического парка «Восточный» (ВПЛП).

Комплекс будет оказывать логистические услуги по обработке и перевалке контейнерных поездов, мультимодальным перевозкам, складской обработке, таможенному оформлению и техническому сопровождению. Мощность единовременного хранения будущего терминала планируется в объеме около 7 тыс. ДФЭ. К 2027 году планируется достичь 150 тыс. ДФЭ в год, к 2030 году — 500 тыс. ДФЭ в год. Проект реализует ООО «Терминал Восточные ворота» (входит в ГК «Максимум»), которое является одним из якорных резидентов ВПЛП.

Лолита Белова