Сергей Собянин и Фанни Ардан стали лауреатами «Золотой маски»

Мэр Москвы Сергей Собянин, французская актриса Фанни Ардан и глава Татарстана Рустам Минниханов стали лауреатами специальной премии «Золотая маска» «За поддержку театрального искусства России». Премию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» получат в том числе театровед Борис Любимов, актрисы Ирина Муравьева и Людмила Чурсина.

Список победителей опубликован на сайте премии. Лауреатами также стали:

режиссер, народный артист России Борис Гранатов;

режиссер, художественный руководитель Архангельского молодежного театра Виктор Панов;

актриса Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева Нина Рыжова;

актриса Тверского академического театра драмы Нина Хонина;

артист Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета Сергей Мигицко;

оперный певец, актер Александр Ворошило;

режиссер, заслуженный деятель искусств России Вероника Косенкова;

режиссер, художественный руководитель Московского театра «Эрмитаж» Михаил Левитин.

«Золотая маска» — национальная премия в области театрального искусства. Она учреждена с 1993 года, проведение первой церемонии награждения состоялось 13 марта 1995 года в Малом театре.