Сергей Собянин и Фанни Ардан стали лауреатами «Золотой маски»
Мэр Москвы Сергей Собянин, французская актриса Фанни Ардан и глава Татарстана Рустам Минниханов стали лауреатами специальной премии «Золотая маска» «За поддержку театрального искусства России». Премию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» получат в том числе театровед Борис Любимов, актрисы Ирина Муравьева и Людмила Чурсина.
Список победителей опубликован на сайте премии. Лауреатами также стали:
- режиссер, народный артист России Борис Гранатов;
- режиссер, художественный руководитель Архангельского молодежного театра Виктор Панов;
- актриса Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева Нина Рыжова;
- актриса Тверского академического театра драмы Нина Хонина;
- артист Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета Сергей Мигицко;
- оперный певец, актер Александр Ворошило;
- режиссер, заслуженный деятель искусств России Вероника Косенкова;
- режиссер, художественный руководитель Московского театра «Эрмитаж» Михаил Левитин.
«Золотая маска» — национальная премия в области театрального искусства. Она учреждена с 1993 года, проведение первой церемонии награждения состоялось 13 марта 1995 года в Малом театре.