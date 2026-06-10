В Балтийском море обнаружили более 1,5 тысячи боеприпасов времен ВОВ

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Калининградской области неоднократно привлекались к ликвидации возгораний. Кроме того, в ходе обследования акватории Балтийского моря специалисты обнаружили крупное скопление взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, всего было выявлено более 1,5 тысячи боеприпасов и других опасных находок. Все обнаруженные предметы переданы профильным службам для дальнейшего обезвреживания и уничтожения.

В ведомстве также отметили, что за отчетный период на водных объектах Калининградской области происшествий зарегистрировано не было.

Матвей Николаев