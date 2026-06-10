Выявлена межрегиональная праворадикальная группировка, созданная жителем Алтая

Силовики пресекли деятельность праворадикальной группировки, созданной жителем Алтайского края. Организация насчитывала 150 участников в возрасте от 14 до 25 лет, разделяющих националистические взгляды. Ее ячейки действовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новокузнецке, Владимире и Тюмени, сообщает ТАСС. Деятельность группировки ее создатель координировал через мессенджер Telegram.

Участники организации нападали на лиц неславянской внешности, избивали, поджигали их торговые точки. Некоторые из злоумышленников являлись сторонниками международного движения NS/WP, которое признано террористическим и запрещено на территории РФ.

В отношении организаторов и наиболее активных членов группировки следственные органы возбудили уголовные дела о преступлениях террористической и экстремистской направленности. При обысках у них изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные зажигательные устройства, предметы с националистической символикой.

Илья Николаев