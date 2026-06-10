ECFR: доверие европейцев к США упало до рекордно низкого уровня

Только каждый десятый опрошенный европеец (11%) теперь считает США союзником. Это следует из опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR), который проводился в 15 странах Европы. Полгода назад аналогичный показатель был 16%, а в конце 2024 года — 22%. При этом 25% видят в американской стороне либо соперника, либо противника.

Жители континента, например, убеждены, что «США не придут на помощь в случае нападения». На вопрос, насколько вы уверены в том, что США защитят вашу страну в случае нападения, число ответивших «совершенно уверен» или «достаточно уверен» колеблется от 12% (Испания) до 37% (Польша).

Что касается европейских соседей, большинство опрошенных уверено в том, что «по крайней мере некоторые европейские страны» окажут им в кризисной ситуации поддержку. Исключение составляет Болгария, где в помощь соседей верят лишь 43% опрошенных.

Как отмечают аналитики ECFR, большинство европейцев обвиняют США в нынешних топливно-энергетических проблемах, вызванных войной в Персидском заливе. Опрошенные признают необходимость большей автономности в сфере безопасности и поиска новых механизмов обеспечения своего энергетического суверенитета.

Екатерина Наумова